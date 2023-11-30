Формула семейного счастья

Уже несколько лет в России растет количество разводов, но 2023 год побил все рекорды: только за первые шесть месяцев этого года расторгнуто уже 333 970 браков. Согласно данным Росстата, в среднем по стране на 1000 свадеб приходится 900 разводов. Мы спросили у психолога, руководителя «Центра практической психологии» Игоря Бадиева, как не допустить (или пережить) семейного разлада и сохранить теплые отношения даже в самые острые кризисные периоды.- Игорь Валерьевич, какие бывают семейные кризисы и в связи с чем они вообще возникают?- Семейные кризисы – понятие условное, как правило, они связаны со временем совместного проживания, взрослением детей и другими ключевыми событиями. Самые первые конфликты происходят, когда идет притирка друг к другу в бытовом плане. Это происходит в первый год совместной жизни.Далее в первые три года отношений происходят более серьезные изменения, как правило, связанные с появлением ребенка. Идет перераспределение ролей, обязанностей: кто и что должен делать. Женщина уходит в декрет, ей становится нелегко. На мужчину ложится повышенная финансовая нагрузка.В этот период выстраиваются границы семьи. Внешние границы – кто входит в мою семью, а кто нет. С появлением ребенка появляются и внутренние границы. Они связаны с тем, кто и за что отвечает. Более функциональным является выстраивание так называемых горизонтальных границ. То есть мама и папа - это одна граница. Дети – другая. Вертикальные границы - в случае межпоколенчатых связей: допустим, когда папа с дочерью объединяются против мамы и так далее.В этот период особенно важно уметь перестраиваться и уметь договариваться по поводу распределения обязанностей. Потому что ситуация меняется. Допустим, в начале отношений муж с женой договорились, что раз у них партнерские отношения и они оба работают, то моют посуду по очереди. Когда рождается ребенок, жена может просить мужа: «Помой, пожалуйста, я не могу, устала». Муж встает в позу: «Мы же договаривались по-другому». Вот пример первого конфликта на бытовой почве.Кстати, зачастую женщина ничего не говорит, думая, что муж сам должен догадаться взять на себя какие-то домашние обязанности, потому что видит, как ей сейчас тяжело. Возникает недовольство супругом, неудовлетворенность и недосказанность. Как показывает практика, никто и никогда не догадается сам, люди не умеют читать мысли. Это железобетонное правило. Все нужно проговаривать.- Но ведь часто можно услышать такое, что мужчины не любят разговаривать по душам, в отличие от женщин. Для них выяснение отношение – это что-то страшное.- Не нужно ничего выяснять или говорить по душам. Фраза «давай поговорим» действительно вызывает напряжение и отторжение у любого человека. Больше одного-двух предложений и не требуется. Просто прямые я-высказывания (высказывание человека, в котором он описывает свои чувства и формулирует свои пожелания с опорой на собственные мысли и эмоции, стараясь не задевать и не обвинять в этом окружающих. – Прим. авт.), которые должны быть построены так, чтобы не ранить партнера. Нужно прямым текстом сказать: «Мне тяжело, я бы хотела, чтобы вот это сделал ты».Если, конечно, вы несколько раз подряд замалчивали что-то и уже накопилось множество различных вопросов, тогда, конечно, нужен серьезный разговор. Вплоть до того, что возникает необходимость обратиться к семейному психологу.- До сих пор люди опасаются или стесняются идти к психологам, говоря: «Мы справимся сами». Чем может помочь поход к семейному психологу?- Когда действительно наступил серьезный кризис и накопилось слишком много обид и взаимных претензий, договориться самим уже не так просто. Потому что слишком много негативных эмоций выплескивается друг на друга. Обращение к семейному психологу дает возможность лучше понимать друг друга. Разобрать все по полочкам и найти выход. Результат семейной терапии: мы выходим оттуда с пониманием того, что у нас происходит и что с этим можно сделать. И, самое главное, приходит понимание своего партнера. Психолог выступает своего рода переводчиком для пары, переводя с языка претензий и обид то, что на самом деле хочет твой партнер.- Мы обсудили два сложных периода, которые могут возникнуть в отношениях через год и через три года брака. Какой еще бывает кризис?- Следующий кризис, который условно можно назвать «день сурка». Это примерно седьмой, десятый годы совместной жизни, когда дети подросли и уже не требуют постоянного внимания. Ребенок пошел в школу, он уже более самостоятельный. Родители же привыкли жить в ритме постоянной заботы. Но у них освобождается какое-то время, которое они зачастую качественно ничем не заполняют. И наступает тоскливая рутина: дом-семья-работа. Вдруг приходит понимание, что семье вроде не так и нужен. Раньше без мамы ребенок не мог быть ни минуты. Да и муж себя чувствовал более значимым для жены и ребенка. Со взрослением ребенка это чувство собственной значимости как будто пропадает. К тому же за то время, пока родители заботились о маленьком ребенке, они разучились заботиться друг о друге. В отношениях наступает холодок. Оба живут по инерции. Также здесь, как правило, встают вопросы интимной жизни супругов в связи с ее однообразием.- Что можно посоветовать, если возникла такая напряженная ситуация?- Если оба супруга работают, а дети уже достаточно взрослые и гиперзабота им больше не нужна, то возникает вопрос: «Зачем вообще мы друг с другом живем?».Здесь самое время вернуться немного назад и вспомнить, что вы муж и жена, любите друг друга и хотите заботиться друг о друге. Это то самое время, когда необходимо освежать отношения или даже начать все сначала: ходить на свидания, ездить в путешествия, делать приятные сюрпризы и так далее. Если этого не происходит и все идет как по накатанной, то начинает накапливаться неудовлетворенность. Она связана с тем, что оба супруга начинают себя чувствовать ненужными друг другу.- Какой следующий кризис?- Четвертый кризис связан с тем, что ребенок начинает жить отдельно. Допустим, поступает в институт в другом городе, живет в общежитии. Ребенок все еще зависит материально от родителей, но уже живет отдельно и самостоятельно. Впервые за многие годы супруги остаются наедине друг с другом. Им придется заново научиться жить вдвоем под одной крышей, но уже без детей.И снова появляется ощущение дня сурка, которое усугубляется снижением сексуальной активности. Хотя это зависит от того, в каком возрасте вы вступили в брак.В этот период супруги даже могут начать спать на разных кроватях, заниматься каждый самим собой. Если на предыдущем этапе родители научились заботиться друг о друге, то этот этап для них пройдет достаточно легко. У них освободится больше времени друг для друга, что им, наоборот, будет в радость. Если же на предыдущих этапах были противоречия, которые оказались неразрешенными, то здесь они еще более усугубятся. Поэтому в этом периоде очень много разводов, причем сознательных. Не на почве конфликтов, а просто из осознания того, что смысла жить вместе больше нет. Пропадает и сексуальная тяга друг к другу. В 40 - 45 лет возникает такая парадоксальная штука – в этом возрасте люди становятся более сексуально раскрепощеннее, они уже знают, что им нравится в постели, но зачастую относятся к партнеру, скорее, как к брату (сестре) или другу, а не как к сексуальному объекту. Не будут же они говорить родственнику о своих сексуальных фантазиях. Поэтому здесь часто появляются любовники и любовницы. Партнеры живут друг с другом по привычке или исходя из экономических, материальных вещей. Например, общее жилье или ипотека и кредиты. Сексуальный драйв крайне важен для сохранения супружеских отношений в этом возрасте.- А возможно ли сделать так, чтобы влечение друг к другу появилось вновь? Или этот процесс необратим?- Можно сделать так, чтобы чувства и влечение вспыхнули вновь. И опять-таки я бы посоветовал обратиться к специалистам. Потому что в этом возрасте появляются вопросы, связанные со здоровьем в том числе.И в этот период, и в любой другой важно помнить, что супруги живут друг с другом не потому, что у них общая ипотека или общие дети. А потому что они, вообще-то, любят друг друга. Потому что в ежедневной рутине они это просто-напросто забывают. И приходит такое ощущение, что супруги живут друг с другом потому, что так надо, а не потому, что они так хотят.Следующий кризис связан с выходом на пенсию. Появляются внуки. Начинают примерять на себя новую роль. Кризис во многом связан со старением, увяданием, снижением сексуальной активности. Это сложно переживается - никто не хочет стареть. Очень хочется свою молодость каким-то образом продлить, в том числе мужчины или женщины это делают за счет того, что находят молодого любовника (любовницу). Как в поговорке: «Седина в бороду - бес в ребро». Здесь важно принятие собственного возраста и своего нового социального статуса.- Получается, большая часть кризисов связана с тем, что мы не умеем говорить друг с другом, доносить свои мысли правильно?- Да. Кроме того, когда мы говорим о брачном кризисе, то говорим о том, что супруги оказываются не в состоянии удовлетворять потребности друг друга. И весь вопрос заключается в том, что они с этим будут делать. Трещина начинается именно с этого – когда супруги не удовлетворяют потребности друг друга. Пусть даже речь идет об одной.- Какие вы можете дать психологические рекомендации о том, как справиться с новыми вызовами, которые появились в семьях в связи с СВО. К примеру, люди вынуждены очень долго жить в разлуке и в страшном напряжении.- Если до этого у пары были крепкие отношения, то сам факт расставания для них не так страшен. Разлука только усилит чувства и желание быть друг с другом. Главные проблемы заключаются в другом – как жить в постоянном напряжении супруге, в ожидании неизвестности, и как им потом жить вместе, ведь человек возвращается оттуда другим человеком.Не только женам военнослужащих, но и всем остальным людям я бы посоветовал соблюдать информационную гигиену. Если вам нужно знать новости, то пусть это будут краткие, сжатые вырезки по фактам. Не нужно копаться в аналитике, заходить во все телеграм-каналы, всматриваться в видео и фото.Женщине в ожидании весточки от мужа приходится жить в постоянной тревоге. И здесь нет никаких советов, как избавиться от этого гнетущего чувства. Правильнее сказать, нужно научиться жить в тревоге. Признаться себе: «Да я тревожусь и ничего не пытаюсь с этим чувством сделать. Я живу в этом состоянии всегда. Это становится частью обычной жизни моей повседневности. Нужно просто жить одним днем. Не загадывая вперед, идти, глядя только себе под ноги. Ежедневно выполняя то, что нужно, занимаясь повседневными вещами».Когда женщина уже дождалась супруга, возникает другая проблема. Оказавшись дома, у мужчины часто возникает ощущение бессмысленности происходящего. Все вокруг него словно ненастоящее, нереальное. В этот период важно ему помочь осознать, что мирная жизнь сложная, многогранная и в то же время рутинная и простая и это есть настоящее. Важно помочь найти мужчине смыслы. Конечно, и в этом случае я бы порекомендовал помощь профессионального психолога. Но также важна и поддержка любимого человека, который будет терпеливо возвращать его к повседневности и обычной жизни. Это достаточно сложно. Но если есть любовь и взаимопонимание, то ничего невозможного нет.