Общество 05.12.2023 в 11:53
Экозащитник Чингис Болотов поздравил жителей Бурятии с Днем волонтера
За несколько лет в акциях проекта «Мусор из головы» приняли участие более 3000 человек
Текст: Ольга Лазарева
Сегодня международный день волонтера. За несколько лет в акциях проекта «Мусор из головы» Чингиса Болотова приняли участие более 3000 человек.
- Только представьте, 3000 человек потратили минимум один день из своей жизни на доброе и созидательное дело. Добрые дела на благо своей земли - это лучшее проявление гражданской любви к своей родине. Мы поздравляем всех наших друзей и единомышленников! Всех вас энергичных, трудолюбивых, добросердечных, сознательных и отважных людей. Эти и еще тысячи теплых слов в ваш адрес и адрес ваших близких, мы посылаем в вашу ауру! – поздравил директор АНО «Событие», экозащитник Чингис Болотов.
С апреля по октябрь 2023 года АНО «Событие» провела 24 акции по уборке мусора. Волонтеры очистили 24 территории Республики Бурятия. Собрали более 1900 мешков мусора.
Основные места работы — это берега водоемов: рек Уда, Селенга, Баргузин, Турка, озера Байкал и Гусиного озера и т.д. Помимо уборки мусора АНО «Событие» и волонтеры благоустроили территории, на которых построили аутентичные стенды с историей мест и правилами поведения на природе. Установили два арт-объекта в п. Горячинск и на набережной г. Улан-Удэ, построили смотровую площадку в Тамчинской долине Селенгинского района.
- За 2023 год нам удалось вовлечь в уборку мусора 1200 человек. Всего за время существования проекта мы вовлекли более 3000 человек. Считаем, что участие в экоакциях - один самых лучших методов зеленой пропаганды. Человек больше всего понимает проблему, когда сам становится участником реального экологического действия, - уверен Чингис Болотов.
- Только представьте, 3000 человек потратили минимум один день из своей жизни на доброе и созидательное дело. Добрые дела на благо своей земли - это лучшее проявление гражданской любви к своей родине. Мы поздравляем всех наших друзей и единомышленников! Всех вас энергичных, трудолюбивых, добросердечных, сознательных и отважных людей. Эти и еще тысячи теплых слов в ваш адрес и адрес ваших близких, мы посылаем в вашу ауру! – поздравил директор АНО «Событие», экозащитник Чингис Болотов.
С апреля по октябрь 2023 года АНО «Событие» провела 24 акции по уборке мусора. Волонтеры очистили 24 территории Республики Бурятия. Собрали более 1900 мешков мусора.
Основные места работы — это берега водоемов: рек Уда, Селенга, Баргузин, Турка, озера Байкал и Гусиного озера и т.д. Помимо уборки мусора АНО «Событие» и волонтеры благоустроили территории, на которых построили аутентичные стенды с историей мест и правилами поведения на природе. Установили два арт-объекта в п. Горячинск и на набережной г. Улан-Удэ, построили смотровую площадку в Тамчинской долине Селенгинского района.
- За 2023 год нам удалось вовлечь в уборку мусора 1200 человек. Всего за время существования проекта мы вовлекли более 3000 человек. Считаем, что участие в экоакциях - один самых лучших методов зеленой пропаганды. Человек больше всего понимает проблему, когда сам становится участником реального экологического действия, - уверен Чингис Болотов.
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