Экозащитник Чингис Болотов поздравил жителей Бурятии с Днем волонтера

Сегодня международный день волонтера. За несколько лет в акциях проекта «Мусор из головы» Чингиса Болотова приняли участие более 3000 человек.- Только представьте, 3000 человек потратили минимум один день из своей жизни на доброе и созидательное дело. Добрые дела на благо своей земли - это лучшее проявление гражданской любви к своей родине. Мы поздравляем всех наших друзей и единомышленников! Всех вас энергичных, трудолюбивых, добросердечных, сознательных и отважных людей. Эти и еще тысячи теплых слов в ваш адрес и адрес ваших близких, мы посылаем в вашу ауру! – поздравил директор АНО «Событие», экозащитник Чингис Болотов.С апреля по октябрь 2023 года АНО «Событие» провела 24 акции по уборке мусора. Волонтеры очистили 24 территории Республики Бурятия. Собрали более 1900 мешков мусора.Основные места работы — это берега водоемов: рек Уда, Селенга, Баргузин, Турка, озера Байкал и Гусиного озера и т.д. Помимо уборки мусора АНО «Событие» и волонтеры благоустроили территории, на которых построили аутентичные стенды с историей мест и правилами поведения на природе. Установили два арт-объекта в п. Горячинск и на набережной г. Улан-Удэ, построили смотровую площадку в Тамчинской долине Селенгинского района.- За 2023 год нам удалось вовлечь в уборку мусора 1200 человек. Всего за время существования проекта мы вовлекли более 3000 человек. Считаем, что участие в экоакциях - один самых лучших методов зеленой пропаганды. Человек больше всего понимает проблему, когда сам становится участником реального экологического действия, - уверен Чингис Болотов.