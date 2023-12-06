В Бурятии новый школьный автобус простаивает в гараже

Новый автобус, который поступил в Гочитскую среднюю школу в селе Петропавловка Бичурского района, пока простаивает в гараже. Данный факт сильно возмутил местных жителей.«Почему новый автобус стоит в гараже, а дети ездят на старом, который кое-как едет?», - задали вопрос сельчане местным властям в вайбер-чате «Бичура-инфо.24/7».Как сообщил и.о. начальника районного управления образования Дмитрий Сидоров, причина простоя прозаична – отсутствие средств.«Новый автобус требует дополнительных финансовых затрат на Глонас и тахограф. Он будет запущен на линию, как только появятся средства на проведение необходимых действий. Прежний автобус прошел все необходимые мероприятия, включая техосмотр, поэтому он отвечает всем требованиям к перевозке детей», - рассказал чиновник.Напомним, в этом году Бурятия получила несколько десятков новых школьных автобусов. Последняя партия в количестве 49 машин поступила в начале ноября, их распределили между 17 районами и Улан-Удэ. Всего же за 6 лет в республику поступили 366 школьных автобусов.Фото: пресс-служба правительства Бурятии