В Улан-Удэ детей участников СВО пустят в Этнографический музей бесплатно

Как сообщили в Этнографическом музее Улан-Удэ, с сегодняшнего дня дети участников СВО смогут посещать музей бесплатно неограниченное количество раз в любые дни недели.«Специальная военная операция продолжается, российские военные сражаются за будущее России и будущее всех детей страны. В этой ситуации долг государства и общества поддержать семьи участников СВО. Вы знаете, что Этнографический музей также постоянно старается оказывать им посильную помощь и поддержку. Возможностью бесплатно посетить музей в 2023 году воспользовались около 1800 участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий. И мы этому очень рады», - сообщили в музее.Напомним, 8 декабря во время прямого эфира с жителями главе Бурятии Алексею Цыденову поступил вопрос о возможности расширения перечня льгот, доступных для детей участников спецоперации. В частности, для них попросили сделать бесплатным вход в музеи. Руководитель республики пообещал, что такое решение будет принято.Фото: «Номер один»