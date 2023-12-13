Общество 13.12.2023 в 09:15

В Бурятии в 2023 году у водителей конфисковали 358 автомобилей

В последний раз «Тойоту Короллу» забрали у 44-летней улан-удэнки - ее дважды поймали пьяной за рулем

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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии в 2023 году у водителей конфисковали 358 автомобилей
В Октябрьском районе г. Улан-Удэ суд конфисковал у местной жительницы автомобиль за управление им в состоянии опьянения. 

Прокуратура Октябрьского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 44-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Судом установлено, что в сентябре 2022 года женщину привлекали к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, ей назначили наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев. Однако в июне 2023 года в нарушение Правил дорожного движения она села за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Ее остановили сотрудники ГИБДД.

Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновную к 240 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года. Автомобиль «Тойота Королла», на котором совершено преступление, конфискован.
Приговор не вступил в законную силу, обжалован осужденной.
 
Всего за истекший период 2023 года судами республики по уголовным делам по ст. 264.1 УК РФ обращено в доход государства 358 автомобилей. В 25 случаях приняты решения о конфискации денежных средств, вырученных от продажи транспортных средств, на которых совершены преступления. 
 
 

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