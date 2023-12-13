В Бурятии в 2023 году у водителей конфисковали 358 автомобилей

В Октябрьском районе г. Улан-Удэ суд конфисковал у местной жительницы автомобиль за управление им в состоянии опьянения.Прокуратура Октябрьского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 44-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).Судом установлено, что в сентябре 2022 года женщину привлекали к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, ей назначили наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев. Однако в июне 2023 года в нарушение Правил дорожного движения она села за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Ее остановили сотрудники ГИБДД.Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновную к 240 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года. Автомобиль «Тойота Королла», на котором совершено преступление, конфискован.Приговор не вступил в законную силу, обжалован осужденной.Всего за истекший период 2023 года судами республики по уголовным делам по ст. 264.1 УК РФ обращено в доход государства 358 автомобилей. В 25 случаях приняты решения о конфискации денежных средств, вырученных от продажи транспортных средств, на которых совершены преступления.