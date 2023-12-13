В Улан-Удэ на время морозов усилена работа подразделений мэрии

В связи с аномально холодной погодой со среднесуточными температурами ниже климатической нормы на 7 и более градусов для принятия своевременных мер структурными подразделениями города мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков внес изменения в распоряжение о введении режима функционирования «Повышенная готовность», сообщили в пресс-службе мэрии.Руководителям ресурсоснабжающих организаций, Комбината по благоустройству, «Горсвета», «Городские маршруты», Управления трамвая, Центра управления Интеллектуальной транспортной системой Улан-Удэ, «Водоканала» поручено усилить состав дежурных смен и контроль за обстановкой на социально значимых объектах, автомобильных дорогах, объектах жизнеобеспечения населения. И организовать подготовку к работе имеющихся дизельных электростанций и других резервных источников энергоснабжения, специализированных машин для ликвидации аварийных ситуаций.Также вводится дежурство руководителей и должностных лиц. Ответственные структурные подразделения должны организовать непрерывный сбор, обработку и передачу органам управления и силам единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, данных о прогнозируемых ЧС в ЕДДС Улан-Удэ.Фото: ulan-ude-info.ru