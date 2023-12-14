Общество 14.12.2023 в 17:09

Число «заправок» для электромобилей дошло в Улан-Удэ до 17

В столице Бурятии размещено пять станций с «ускоренной» зарядкой и 12 «медленных» станций
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Число «заправок» для электромобилей дошло в Улан-Удэ до 17
В этом году в Улан-Удэ установили 13 зарядных станций для электромобилей. Таким образом, на сегодня на территории города размещено пять станций с «ускоренной» зарядкой и 12 «медленных» станций, сообщили в Комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ.

В августе этого года запущена зарядная станция «EcoEnergy» на территории МУП «КСК», в октябре - зарядные станции «Русгидро» в ТК «Крестьянский» и «Стройтерминал», в ноябре ПАО «Россети Сибирь»-«Бурятэнерго» совместно с компанией «my.eCars» установили во дворах спальных районов 10 «медленных» зарядных станций.

«Количество гибридных автомобилей и электрокаров в настоящее время растёт, практически каждый автопроизводитель в линейке выпускаемых машин считает необходимым иметь автомобили, использующие электроэнергию. И, соответственно, востребованность в их зарядке растёт. Пользоваться электромобилем намного выгоднее, чем классическим. Электромобили не наносят вред окружающей среде», - отметил Юрий Ткачев, председатель Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству.

Дальнейшее развитие электрозаправок в Улан-Удэ будет продолжено совместно с министерством по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.

По информации ГИБДД, на 1 января 2023 года в Бурятии было зарегистрировано 290 электромобилей, большая часть из них передвигается по столице республики. За два года количество электромобилей выросло в три раза.

Фото: ulan-ude-info.ru
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