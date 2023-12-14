Число «заправок» для электромобилей дошло в Улан-Удэ до 17

В этом году в Улан-Удэ установили 13 зарядных станций для электромобилей. Таким образом, на сегодня на территории города размещено пять станций с «ускоренной» зарядкой и 12 «медленных» станций, сообщили в Комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ.В августе этого года запущена зарядная станция «EcoEnergy» на территории МУП «КСК», в октябре - зарядные станции «Русгидро» в ТК «Крестьянский» и «Стройтерминал», в ноябре ПАО «Россети Сибирь»-«Бурятэнерго» совместно с компанией «my.eCars» установили во дворах спальных районов 10 «медленных» зарядных станций.«Количество гибридных автомобилей и электрокаров в настоящее время растёт, практически каждый автопроизводитель в линейке выпускаемых машин считает необходимым иметь автомобили, использующие электроэнергию. И, соответственно, востребованность в их зарядке растёт. Пользоваться электромобилем намного выгоднее, чем классическим. Электромобили не наносят вред окружающей среде», - отметил Юрий Ткачев, председатель Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству.Дальнейшее развитие электрозаправок в Улан-Удэ будет продолжено совместно с министерством по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.По информации ГИБДД, на 1 января 2023 года в Бурятии было зарегистрировано 290 электромобилей, большая часть из них передвигается по столице республики. За два года количество электромобилей выросло в три раза.Фото: ulan-ude-info.ru