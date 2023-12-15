В Улан-Удэ выросла стоимость такси

Стоимость поездки на такси в столице Бурятии достигла максимумов. Рост цен связан с увеличением издержек таксистов и частичной мобилизацией. Так, если в 2022 году из аэропорта до центра Улан-Удэ можно было доехать в среднем за 350 рублей, то сегодня цена выросла до 500-550 рублей.Рынок труда в Бурятии сейчас пополняет довольно малочисленное поколение, чаще всего жители, которые родились в 90-е годы. Более возрастные таксисты уходят на пенсию, соответственно, возникает дефицит кадров.- Любой дефицит ведет только к одному - повышению спроса и росту цен на услугу, – говорит улан-удэнский экономист Анатолий Масловский. – И этот процесс продолжит только нарастать, поскольку нет никаких ресурсов, чтобы закрыть эту дыру в кадрах, где бы это ни наблюдалось - в таксопарках или на заводах.По мнению экспертов, есть только один вариант решения проблемы – открыть рынок для мигрантов из Средней Азии. Как это происходит, например, в Москве или Санкт-Петербурге, где более 70% таксистов составляют выходцы из среднеазиатских республик. Однако пока федеральные власти в целом выступают против этого варианта. Кроме того, из-за постепенного ослабления рубля заработки таксистов-мигрантов падают (ведь они переводят на свою родину заработки в виде долларов). В результате приток мигрантов в такси иссякает.Аналитики также называют еще несколько причин кадрового кризиса. Прежде всего это уход кадров на вахты, СВО, а также миграция. Таксисты жалуются и на возросшие расходы на автомобили и их обслуживание. Кроме того, машина стремительно изнашивается, и если в 2022 году новый автомобиль эконом-класса можно было приобрести за 1 млн рублей, то теперь его цена переваливает за 2 млн рублей. Добавило проблем и ужесточение требований к таксистам. Так, новый закон о такси предъявляет к самозанятым водителям на личных автомобилях те же требования, что и к таксопаркам. Кроме того, многократно возросла стоимость ОСАГО для таксистов.Представитель одного из улан-удэнских таксопарков сообщил «Номер один», что «в пиковый сезон, в последнюю неделю декабря, из-за дефицита машин возникнет проблема с обслуживанием заявок и это может привести к росту цен как минимум на 20%».Фото: «Номер один»