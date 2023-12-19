В Улан-Удэ круглосуточно подсыпают опасные участки дорог

С трех часов ночи коммунальные службы подсыпали больше 200 опасных участков - это крутые спуски и подъемы, перекрестки, пешеходные переходы и остановочные карманы. На их подсыпку ушло около 400 тонн песка. В первую очередь подсыпают дороги по маршруту следования общественного транспорта, сообщили в Комбинате по благоустройству.За утро по 2-5 раз подсыпали опасные участки на улицах Борсоева, Сухэ-Батора, Выборгской, Шумяцкого, Жердева, Мокрова, Дарханской, Комарова, Смолина, Демьяна Бедного, Заовражной, дороги в мкрн Верхняя Березовка, на ст. Дивизионная по маршруту следования автобуса №100, и на Селенгинском мосту. Повторная подсыпка будет продолжаться в течение дня и на других участках.- Несмотря на подсыпку, на некоторых дорогах все равно скользко. Объясню, почему это происходит. Если даже в морозную погоду на чистый асфальт падает небольшой снежок, то под воздействием автошин он почти моментально превращается в стекловидную наледь. Еще одна из причин образования ледяных корочек - стекающий с автомобильных выхлопных труб конденсат. Он образуется из-за разницы температур внутри выхлопной системы и снаружи, - объясняет и.о. директора Комбината по благоустройству Иван Толстихин.Единственный способ бороться с гололедом - непрерывная подсыпка. В нашем городе дороги подсыпают только песком, чтобы не загрязнять экологию и озеро Байкал, использование реагентов на дорогах запрещено.- Песок не плавит снег. Он делает скользкую поверхность более шероховатой, увеличивая сцепление с ней. Но песок быстро растаскивается при интенсивном дорожном движении. Поэтому на некоторых участках все же образуются снежные накаты и стекловидная наледь. Комбинат по использует все силы, чтобы предотвратить скользкость на опасных участках и обеспечить безопасное движение транспорта, - говорит Иван Толстихин.Уважаемые автомобилисты! Просим вас быть предельно внимательными за рулем: соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких маневров, не отвлекаться на телефоны, - призывают в мэрии города.