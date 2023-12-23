Общество 23.12.2023 в 06:00

Жители Бурятии идут на хитрости, чтобы получить выплаты на новое жилье

В республике идет настоящая битва за переселение
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Текст: Лариса Ситник
Жители Бурятии идут на хитрости, чтобы получить выплаты на новое жилье
В Бурятии действуют две программы по переселению из аварийного жилья. В рамках первой программы переселяются граждане, дома которых признали аварийными до 1 января 2017 года. Вторая - переселение из аварийного и непригодного для проживания жилья, расположенного в зоне Байкало-Амурской магистрали. Здесь ситуация не очень радостная – сертификатов выдается очень мало и очередь практически не движется. Мы решили разобраться, почему так происходит. 

Растущая очередь

В двух северных районах Бурятии – Северобайкальском и Муйском - сотни людей продолжают жить в лачугах: вагончиках, щитовых домиках, бараках. Все это строилось как временное жилье для строителей и работников БАМа. Из западных регионов СССР в нашу республику съезжались тысячи молодых людей. Кто-то ехал в неизведанную глушь за романтикой, кто-то за хорошими зарплатами. Никто из них не думал, что, получив в свое распоряжение вагончик или наспех сколоченный домик, задержится в таком жилище на десятилетия. 

Так, к примеру, рабочий поселок Северомуйск был основан в 1976 году, тогда на строительство легендарного тоннеля съезжались граждане со всего Советского Союза. Специально к их приезду поставили многоквартирные времянки. Строительство тоннеля давно завершено, кто мог уехать – отбыл. Те же, кому некуда податься, по сей день ждут обещанных выплат на покупку нормального жилья.  Людей обнадеживает федеральная целевая программа «Жилище», созданная в 2011 году.

За период 2011 - 2017 гг. на переселение выделялось 3,3 млрд рублей, удалось расселить 1 871 семью. Программа по расселению в зоне БАМ будет действовать до 2025 года. Что будет потом – неизвестно. 

Проблема в том, что желающих переселиться слишком много, а денег из федерального бюджета выделяется все меньше. Кроме того, до августа 2022 года очередь постоянно увеличивалась, так как не было четких критериев для участия в программе по переселению. Так, в 2020 году в очереди стояло 2  042 семьи, а переселили всего 82 семьи. В 2021 году очередность составила 2 169 семей, расселили 119. В 2022 году в очереди было уже 2 228 семей, сертификаты получили 90.  
В этом году, по данным Минстроя Бурятии, в очереди на расселение стоят 2 600 человек. С начала года субсидии на покупку нового жилья получили 80 семей, проживающих на территории Байкало-Амурской магистрали. В этом году финансирование на расселение составило 325 млн рублей. Всего за пять лет на переселение бамовцев направлено 1,5 млрд рублей и расселена 441 семья.

Весной 2023 года глава минвостокразвития Алексей Чекунков попросил президента России Владимира Путина поддержать предложение об обеспечении новым жильем до 1 января 2030 года всех бамовцев, которые проживают в аварийных домах, признанных таковыми на 1 сентября 2023 года. Однако будет ли выполнена эта просьба, пока неизвестно. 

Дела судебные 

Между тем доказывать свое право на переселение многим приходится в судах. Так, жительница поселка Нижнеангарска обратилась в суд с требованием признать за ней право на соцвыплату на покупку жилья. Женщина сообщила, что ее незаконно сняли  с учета граждан, имеющих право получения социальной выплаты по выезду из районов Крайнего Севера.

Бамовка состояла в браке. Ее муж подал заявление о включении его в список граждан, имеющих право на получение соцвыплаты для покупки жилья. Ее же включили в список как члена семьи. Спустя некоторое время супруг умер, после его смерти женщина продолжала стоять в очереди на переселение. Однако в июне 2023 года ее внезапно сняли с учета, объяснив это тем, что на момент смерти супруга она не была зарегистрирована по месту жительства супруга. 

В суде жительница Нижнеангарска пояснила, что была зарегистрирована в жилом помещении, которое принадлежит ее дочери, для возможности получения льгот по оплате коммунальных услуг, которые получала как педработник. Однако фактически она проживала с супругом и вела с ним единое хозяйство. В течение длительного времени ухаживала за ним.

Представитель администрации Северо-Байкальского района пояснила, что единственным основанием для снятия истца с учета стало отсутствие регистрации по месту жительства супруга.

Суд встал на сторону женщины. Свое решение судья мотивировала тем, что, согласно Закону «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», в случае смерти гражданина, стоявшего в очереди на расселение, право на получение соцвыплаты сохраняется за членами его семьи. 

«То, что истец на момент смерти супруга имела регистрацию по иному адресу, не имеет значения для принятия решения о постановке на учет граждан, имеющих право на получение социальной выплаты», – говорится в документе.
Подобных случаев в судебной практике немало. Свое право на выплаты приходится доказывать инвалидам и бывшим жителям сгоревших бараков.

Однако помимо бамовцев, которые пытаются получить положенные им сертификаты, поучаствовать в программе удалось и предприимчивым гражданам, которые скупили аварийные дома и квартиры в зоне БАМ за бесценок, а потом встали в очередь на соцвыплату. Такая возможность у них была до внесения изменений в Жилищный кодекс. Несколько лет назад в ст. 32 Жилищного кодекса РФ внесли поправки, согласно которым граждане, кто приобрел право собственности на жилое помещение в многоквартирном доме после признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, имеют право на выплату возмещения в размере той стоимости, за которую они купили это жилье. 

Фото: "Номер один" 
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