Общество 28.12.2023 в 12:48
В Бурятии в ДТП пострадали шесть граждан Монголии, пятеро госпитализированы (обновлено)
Прокуратура республики контролирует результаты проверки по факту дорожно-транспортного происшествия
Текст: Номер один
Прокуратура Бурятии контролирует результаты проверочных мероприятий, проводимых органами ГИБДД по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня в Иволгинском районе, сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Предварительно установлено, что, выезжая из села Иволгинск на автомобильную дорогу в сторону Улан-Удэ, водитель автомобиля «Тойота Альфард» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с грузовой автомашиной «Газон Некст».
В результате ДТП легковой автомобиль, в котором находились шесть граждан Монголии, перевернулся. Пять пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализированы.
В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка законности принятого правового решения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Фото: Иволга-инфо 24/7
Предварительно установлено, что, выезжая из села Иволгинск на автомобильную дорогу в сторону Улан-Удэ, водитель автомобиля «Тойота Альфард» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с грузовой автомашиной «Газон Некст».
В результате ДТП легковой автомобиль, в котором находились шесть граждан Монголии, перевернулся. Пять пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализированы.
В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка законности принятого правового решения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Фото: Иволга-инфо 24/7
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