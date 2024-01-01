В Бурятии в 2024 году первой родилась девочка

В Бурятии первым ребенком, родившимся в 2024 году, стала девочка. Она появилась на свет в 1:30 ночи 1 января в Кяхте, сообщил глава республики Алексей Цыденов.«В 2.15 первые роды приняты в Улан-Удэ, родился мальчик, это третий ребенок в семье. У него папа герой – офицер, участник СВО. Желаю малышам, их родителям и всем нашим детям здоровья и счастья», - пожелал глава Бурятии.Фото: «Номер один»