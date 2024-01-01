Общество 01.01.2024 в 13:36

В Бурятии в 2024 году первой родилась девочка

Она появилась на свет в 1:30 ночи в Кяхте
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии в 2024 году первой родилась девочка
В Бурятии первым ребенком, родившимся в 2024 году, стала девочка. Она появилась на свет в 1:30 ночи 1 января в Кяхте, сообщил глава республики Алексей Цыденов.

«В 2.15 первые роды приняты в Улан-Удэ, родился мальчик, это третий ребенок в семье. У него папа герой – офицер, участник СВО. Желаю малышам, их родителям и всем нашим детям здоровья и счастья», - пожелал глава Бурятии.

Фото: «Номер один»

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