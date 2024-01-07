Общество 07.01.2024 в 13:01
В пригороде Улан-Удэ в ДТП попал автобус с пассажирами
Есть пострадавшие, на место аварии вызваны скорая помощь и ГИБДД
Текст: Номер один
В Бурятии около села Эрхирик (пригород Улан-Удэ) в ДТП попал автобус с пассажирами, сообщают телеграм-каналы.
Иномарка «Toyota Mark 2», выезжая со второстепенной дороги, не уступила дорогу микроавтобусу, который двигался по главной дороге.
Есть пострадавшие, на место аварии вызваны скорая помощь и ГИБДД
Фото: Маэстро
Иномарка «Toyota Mark 2», выезжая со второстепенной дороги, не уступила дорогу микроавтобусу, который двигался по главной дороге.
Есть пострадавшие, на место аварии вызваны скорая помощь и ГИБДД
Фото: Маэстро