Общество 07.01.2024 в 13:01

В пригороде Улан-Удэ в ДТП попал автобус с пассажирами

Есть пострадавшие, на место аварии вызваны скорая помощь и ГИБДД
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Текст: Номер один
В пригороде Улан-Удэ в ДТП попал автобус с пассажирами
В Бурятии около села Эрхирик (пригород Улан-Удэ) в  ДТП попал автобус с пассажирами, сообщают телеграм-каналы.

Иномарка «Toyota Mark 2», выезжая со второстепенной дороги, не уступила дорогу микроавтобусу, который двигался по главной дороге.

Есть пострадавшие, на место аварии вызваны скорая помощь и ГИБДД

Фото: Маэстро
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ЗУРХАЙ
с 3 по 9 января

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