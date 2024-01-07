В пригороде Улан-Удэ в ДТП попал автобус с пассажирами

В Бурятии около села Эрхирик (пригород Улан-Удэ) в ДТП попал автобус с пассажирами, сообщают телеграм-каналы.Иномарка «Toyota Mark 2», выезжая со второстепенной дороги, не уступила дорогу микроавтобусу, который двигался по главной дороге.Есть пострадавшие, на место аварии вызваны скорая помощь и ГИБДДФото: Маэстро