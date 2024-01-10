Общество 10.01.2024 в 11:38

В Чите к 12 годам заключения приговорен 64-летний пьяный лихач

На скорости 142 км/час он насмерть сбил двух 17-летних подростков на мотоцикле
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В Чите к 12 годам заключения приговорен 64-летний пьяный лихач
К 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима приговорен 64-летний житель Читы Сергей Корепанов. Он признан виновным в «нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения», сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.

Как установлено следствием и судом, 10 июля прошлого года около 23:30 а Чите Корепанов, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем Toyota Highlander, превысил установленную максимальную скорость движения. Выехав на полосу встречного движения, осужденный столкнулся с мотоциклом марки BSE, на котором передвигались два 17-летних подростка.

В результате столкновения подросток, управлявший мотоциклом, погиб на месте. Пассажир от полученных травм скончался в больнице на следующий день. По данным судебной видеотехнической экспертизы, в момент столкновения скорость автомобиля составляла 142 км/час.

Фото: zabaykalye.sledcom.ru
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