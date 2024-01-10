Доехать из Улан-Удэ в Курумкан теперь можно на «Ютонге»

Три больших автобуса «Ютонг» вышли на межмуниципальный маршрут №320 Улан-Удэ - Курумкан. Как сообщили в Минтрансе Бурятии, подвижной состав на маршруте частный перевозчик обновил в декабре прошлого года. Во втором квартале 2024 года ожидается поставка еще одного большого автобуса. До настоящего времени в автопарке числилось 10 автобусов Hyundai County малого класса.В новых автобусах во время поездки пассажиры могут заряжать свои гаджеты – USB-розетки есть в каждом подлокотнике, а также смотреть фильмы. В автобусе предусмотрено багажное отделение, кондиционеры. Их вместимость составляет 53 пассажира.Фото: Минтранс Бурятии