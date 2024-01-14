В Улан-Удэ нарастает ЖКХ-бунт

Жильцов, недовольных ситуацией, сложившейся в улан-удэнской пятиэтажке по проспекту Строителей, 32, становится все больше. Скандал здесь вспыхнул давно. Однако время идет, и, вместо того, чтобы уже утихнуть, он только ширится и обостряется. Это происходит потому, что люди не могут добиться от местной управляющей компании исполнения своих требований. Хотя они не являются какими-то фантастическими.Граждане желают, чтобы на доме провели мероприятия по энергосбережению и он стал более энергоэффективным. Также они хотят прояснения положения с капремонтом дома и деньгами, которые поступают от предпринимателя, арендующего часть подвала дома. Главная цель граждан - уменьшение цифр в счетах за отопление, которое должно произойти после того, как на доме снизится утечка тепла в окружающее пространство.«Номер один» ранее уже освещал события, которые происходят на доме. Ключевых требований там два. Одно - замена старых, негерметичных подъездных дверей на современную герметичную пластиковую евродверь. В некоторых многоэтажках Улан-Удэ это уже делается, и люди хотят, чтобы на их доме старые деревянные двери советского образца тоже заменили.Другое требование – провести изоляцию пластиковых труб отопления, проходящих в подвале дома.Два несложных мероприятия позволили бы заметно повысить энергоэффективность пятиэтажки. Но, увы, битва за повышение эффективности ЖКХ идет нелегко. Член совета дома Эдуард Орлов, один из старожилов дома, на фоне всего происходящего принял радикальное решение и объявил бойкот внесению ежемесячных взносов «управляшке».Пока шел скандал, в 2023 году на доме даже сменилась «управляшка». Однако изменений в ситуации не произошло. Результат оказался довольно логичным - если бойкот прежней «управляшке» объявил один Орлов, то теперь его поддержали многие соседи.Недавно совет дома и возмущенные жильцы выступили с заявлением в адрес новой «управляшки». Подробно изложив свою позицию, граждане написали: «на основании вышеизложенного считаем необязательным для себя производить оплату за содержание и текущий ремонт с декабря 2023 года до выполнения мероприятий по дому № 32».Под заявлением стоит 37 подписей жильцов, в том числе, конечно, Эдуарда Орлова.- Мы встречались, обсуждали положение на доме, и выяснилось, что недовольных много, - рассказал он «Номер один».К примеру, замены дверей как ждали, так и продолжают ждать.- 7 февраля от Управления муниципальной жилищной инспекции (МЖИ) пришел ответ, в котором начальник управления сообщила, что заказаны и получены входные группы подъездов (евро) для нашего дома. Также она сказала, что по договоренности с советом дома монтаж дверей произведут в этом году в теплое время года – в марте-апреле. Но замену деревянных дверей до сих пор не провели, - рассказывал Эдуард Орлов нашему изданию еще летом 2023 года.Теперь, спустя месяцы, граждане постепенно начинают подозревать, что евродвери не были ни заказаны, ни получены. «Где эти мифические двери?» - не понимают жильцы, как и непонятно, почему Улан-Удэнская МЖИ тогда сообщала оптимистичную информацию. Откуда инспекция ее почерпнула? Ведь старые деревянные двери никуда не делись.С изоляцией труб отопления в подвале тоже все по-старому. В 2023 году МЖИ сообщила жильцам (13 марта), что в адрес «управляшки» выдано предостережение о недопущении отсутствия изоляции на трубопроводе системы отопления, надлежащего закрепления трубопровода и неудовлетворительного санитарного состояния подвального помещения дома. Жильцы не увидели никакого толка от предостережения.Самое интересное в этой ЖКХ-истории даже не замена подъездных дверей. А то, что закон не запрещает провести теплоизоляцию труб отопления в подвале дома.В ответ на обращение Эдуарда Орлова на дом внезапно обратила внимание прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ. Осенью 2023 года силовики сообщили Орлову, что проверка выявила отсутствие контроля со стороны жилинспекции за исполнением предостережений и руководству ведомства внесено прокурорское представление.Вскоре жители дома по проспекту Строителей, 32, увидели, что МЖИ, как говорится, «зашебуршилась». Они связывают это как раз с тем, что ведомство получило по шапке от прокурорских. 1 декабря 2023 года начальник Улан-Удэнской МЖИ Анна Анучина оперативно написала жильцам письмо и сообщила, что на доме прошел инспекционный визит.Что касается труб, она констатировала всем известный факт - «изоляция трубопроводов системы отопления не смонтирована и трубы надлежащим образом не закреплены. Данные действия являются нарушениями Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170».Эдуарда Орлова раздосадовал такой оборот в письме Анучиной – «система отопления находится в удовлетворительном техническом состоянии». Он давно всем говорит, что, согласно действующим федеральным правилам, трубы должны быть цивилизованно закреплены на стене подвала. Но в реальности они годами висят в воздухе, и, чтобы сильно не провисали, под них подложены какие-то камни и т. д.).- Пару лет назад в подвале металлические трубы заменили на пластиковые и сделали так, как сделали. Разве такое можно назвать удовлетворительным состоянием? - негодует он.А внеплановая документарная проверка зафиксировала, что по пятиэтажке не могут сделать простейшего – актуализировать техпаспорт.МЖИ выдала новой «управляшке» предписания. «Исполнение находится на контроле», - заверила чиновница-начальник. Прежней «управляшке» МЖИ, как указано выше, выдавала свое предостережение, которое никак не изменило картины.Люди на доме уже не верят в эффективность жилинспекции. По крайней мере при нынешнем ее руководстве.Противостояние на доме по проспекту Строителей, 32, идет по нескольким темам. Сейчас Эдуард Орлов еще обратился в соответствующие структуры с просьбой прояснить судьбу денег, которые платит предприниматель, арендующий площади на доме.- Последняя информация, которая у меня есть, относится к арендным деньгам, внесенным арендатором в 2020 году. Что стало с арендными платежами за последующие годы, не знаю. Арендатор оплату всегда добросовестно вносил, это подтверждено. Теперь хочу выяснить, куда эти средства направлены. По моим подсчетам, речь идет о более чем 200 тыс. рублей, - отметил он «Номер один».Абсолютно непонятная ситуация сложилась с капремонтом общедомового имущества дома. Еще в 2019 году собрание собственников решило перенести капремонт электрики, системы отопления, холодного и горячего водоснабжения на 2021 год. Затем вставал вопрос о переносе срока на очередной, 2022 год. Но даже сегодня неясно, когда же работы начнутся.Особенную пикантность истории придало следующее. Недавно Эдуард Орлов написал заявление в прокуратуру Октябрьского района Улан-Удэ, в котором заявил о подделке своей подписи. Из заявления следует, что в свое время он обращался в «управляшку» с заявлением, но ответ пришел не в срок и с его поддельной подписью о получении ответа. «Я нигде не расписывался», - написал прокурору горожанин.Скандал на доме разрастается как снежный ком. Если государственные и муниципальные структуры не предпримут действенных мер по разрешению противостояния, то можно ожидать еще большего ухудшения положения.Фото: «Номер один»