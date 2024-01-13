Жителям Бурятии лечение стало не по карману

В Бурятии более 510 человек регулярно проходят процедуру диализа. Большинству пациентов добираться до медучреждений на лечение приходится самостоятельно. Ездить на общественном транспорте больным тяжело, поэтому люди пользуются такси. Некоторые поликлиники возят пациентов на диализ и домой за свой счет. Однако с января 2024 года одна из частных поликлиник отменила бесплатный подвоз пациентов.Информация о том, что одна из поликлиник с января отменила подвоз пациентов на гемодиализ, недавно появилась в соцсетях. Пользователь сообщил о том, что его родственник до недавних пор «ездил на гемодиализ на такси от центра бесплатно, но теперь пациентам это отменили».- Ездить ему теперь из района за свой счет, работать и зарабатывать деньги на проезд он не может, так как находится на первой группе инвалидности. У нас в районе уже умерла одна женщина, просто потому, что два дня переживала о том, как же ей теперь добираться на процедуры. И таких много, у кого нет возможности ездить в город за свой счет, - делится проблемой житель Бурятии.В комментариях люди сообщают о том, что столкнулись с такой же ситуацией.- Диализные будут ездить на такси. У моего отца такая же история, - написала одна из горожанок.Также люди говорят, что далеко не каждый пациент диализного центра может самостоятельно ездить на процедуры на общественном транспорте.- У меня есть машина, но также и работа, и четверо детей, и я просто физически не смогу забирать отца с диализа, так как вечером по всему городу пробки. С процедуры отец выходит в 18:00, а я до этого времени работаю, и надо через город по пробкам съездить забрать его и успеть вернуться в сад за детьми. Сейчас очень скользко, отец передвигается с тростью, ему больше 70 лет. Пришлось заключить частный договор с такси, - рассказывает дочь больного с почечной недостаточностью.Более подробно о возникшей с начала 2024 года проблеме нам рассказал отец одного из пациентов диализного центра.40-летний улан-удэнец Владимир Михайлов (имя и фамилия изменены) - инвалид первой группы. Без почек мужчина живет уже давно. Владимир не может работать и выживает на пенсию по инвалидности, а это всего около 14 тыс. рублей в месяц.- Сын три раза в неделю ездит в Городской диализный центр на лечение. Больных там лечат в три смены – с утра до ночи. Личного транспорта у нас нет. В течение трех лет поликлиника за счет собственных средств возила сына на процедуру и потом обратно домой. Но с января больше не возят, - растерянно рассказывает обеспокоенный отец больного.Процедура диализа длится до пяти часов. Владимир ездит на процедуру в третью смену, поэтому медицинские манипуляции оканчиваются за полночь. Общественный транспорт, как известно, в такое время уже не ходит, и другого варианта, кроме как добраться домой на такси, у Владимира и остальных больных, которые также заканчивают процедуру ночью, просто нет.- От государства сыну на проезд к месту проведения гемодиализа положена выплата – 2216 рублей в месяц. Но вы сами посчитайте, на сколько поездок хватит этих денег. Сын живет в мкр. Восточный. На такси хватит съездить на одну процедуру, а потом что делать? Мы с супругой пенсионеры, не особо можем помогать сыну финансово, - говорит наш собеседник.В Городском диализном центре «Номер один» подтвердили жалобу пациента – с января бесплатный подвоз пациентов прекращается.- Наши пациенты – люди со слабым иммунитетом. Во времена ковида у них существовал слишком высокий риск заразиться. Поэтому с января 2020 года мы начали возить всех своих пациентов - а это более 100 человек - на процедуру на такси и оплачивали подвоз сами, - отметили в клинике.Такая мера помогла сохранить жизни многим больным. Пандемия закончилась, но диализный центр продолжал подвозить своих пациентов до тех пор, пока это не стало слишком накладно.- За три года существенно повысились тарифы в такси. Также у поликлиники выросли собственные расходы – сотрудникам необходимо индексировать зарплату, подорожала коммуналка и многое другое. И, к сожалению, мы вынуждены прекратить помощь нашим пациентам, - сообщили в учреждении.Жители Бурятии, страдающие хронической почечной недостаточностью, имеют право на выплаты к месту проведения процедуры диализа и обратно. Выплата предоставляется ежемесячно в размере фактических расходов, подтвержденных документами, но не более 2216 рублей в месяц.Порядок предоставления выплаты регулирует специальный Закон от 4 октября 2019 года «О компенсации стоимости проезда гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью, проживающим в Республике Бурятия».Заявление о предоставлении компенсации в произвольной форме больной может подать в соцзащиту по месту жительства или пребывания.- Отдельные частные диализные центры осуществляют транспортировку пациентов по решению руководства частных диализных центров за счет собственных финансовых средств, - отмечают в минздраве республики.В настоящее время в Бурятии процедуру диализа проводят восемь медицинских учреждений, а заместительную почечную терапию получают 510 человек.- Компенсация стоимости проезда гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью, является мерой соцподдержки и относится к полномочиям министерства соцзащиты, - уточняют в минздраве.Мы также решили изучить опыт других регионов в части выплаты компенсаций на проезд больным с почечной недостаточностью. Для сравнения мы взяли несколько регионов.Так, в Иркутской области с августа 2022 года выплаты установлены в пределах прожиточного минимума.Что касается Забайкальского края, там бесплатная транспортная услуга положена только пациентам государственных клиник. Пожилых пациентов и инвалидов на диализ доставляют на спецтранспорте. Пациенты государственных поликлиник могут получать и соцвыплату – не более 1000 рублей за одну поездку, которую они должны подтвердить документами. Но соцвыплата назначается также только пациентам государственных медучреждений. Выходит, что пациенты, получающие помощь по системе ОМС в государственных больницах, имеют право на транспорт, а у тех, кто обратился за такой же услугой по тому же ОМС, но в частную клинику, такое право отсутствует.Жители Забайкалья периодически судятся за право получать соцвыплаты независимо от выбранной ими поликлиники для лечения, но безуспешно.Меры поддержки граждан, проходящих гемодиализ, действуют и в других регионах, но, как правило, сумма компенсации фиксированная и не зависит от дальности поездки. В Новосибирской области доставкой граждан занимаются мобильные бригады. Жителям Красноярского края компенсируется только проезд общественным транспортом, не включая такси. В Алтайском крае компенсация выплачивается только в том случае, если диализный центр находится в другом населенном пункте и составляет от 300 рублей до 2300 за одну поездку.Что касается Бурятии, внесение изменений в закон в части увеличения соцвыплаты на проезд к месту лечения и обратно «требует дополнительных расчетов».Правительство Бурятии создало межведомственную рабочую группу, в состав которой вошли минздрав и минсоцзащиты. Министерства актуализируют сведения о фактических расходах пациентов, связанных с проездом в диализные центры, а также изучают опыт других регионов России.Фото: «Номер один»