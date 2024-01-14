Общество 14.01.2024 в 10:38

На СВО погиб 23-летний стрелок-зенитчик из Бурятии

Валерий Толстихин награждён орденом мужества посмертно
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Текст: Ольга Лазарева
На СВО погиб 23-летний стрелок-зенитчик из Бурятии
Толстихин Валерий Борисович родился 30 августа 2000 года, в селе Улюн Баргузинского района Республики Бурятия в любящей семье Толстихиной Надежды Константиновны и Фролова Василия Ивановича, был старшим и единственным сыном в семье.

С самого детства был добрым, отзывчивым, всегда готовым прийти на помощь родным и друзьям. В 2007 году пошёл в 1 класс Улюнской средней школы. В 2008 году семья переехала в Прибайкальский район, Валерий продолжил обучение в Турунтаевской районной гимназии, где начал проявлять мужество, воспитанность, стойкость характера. Был скромным, трудолюбивым и очень ответственным. Учился хорошо. Активный участник школьных, спортивных мероприятий. Валера был хорошо воспитан, уважал других людей, пользовался авторитетом в классе. Главное отличительное качество – всегда приходил на помощь товарищам, умел дружить. Был опорой и помощником семьи, мастером на все руки.

В 2015 году окончил 9 классов и поступил в «Техникум строительства и городского хозяйства», получил диплом по специальности «Мастер сухого строительства». 

Осенью 2019 года был призван на срочную службу в ряды Вооруженных сил Российской Армии, где получил звание ефрейтора. После службы в армии вернулся в родное село.
В 2022 году устроился на работу вахтовым методом, работал по специальности «Монтажник газового трубопровода». 

11 июля 2023 года принял решение подписать контракт и отправиться в зону проведения Специальной военной операции. Он говорил: «Я не хочу, чтобы война пришла к порогу моего дома и потом уже действовать, когда сейчас я могу вместе с остальными пойти , чтобы этого не было дома».

Шёл защищать свою семью, родных и близких. Служил стрелком-зенитчиком зенитного ракетного отделения зенитного взвода роты огневой поддержки стрелкового батальона.

4 декабря 2023 года Валерий Борисович погиб в ходе боевых действий, проявляя героизм, стойкость и мужество в боях. Награждён орденом мужества посмертно.

У Валерия Борисовича остались родители Надежда Константиновна и Василий Иванович, сёстры Алина и Татьяна.

Траурный митинг и прощание состоится сегодня, 14 января, в В Центре Культуры с. Турунтаево в 13.00 - 13.30, сообщает паблик «Прибайкальский район» В Контакте. 
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