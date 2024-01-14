На СВО погиб 23-летний стрелок-зенитчик из Бурятии

Толстихин Валерий Борисович родился 30 августа 2000 года, в селе Улюн Баргузинского района Республики Бурятия в любящей семье Толстихиной Надежды Константиновны и Фролова Василия Ивановича, был старшим и единственным сыном в семье.С самого детства был добрым, отзывчивым, всегда готовым прийти на помощь родным и друзьям. В 2007 году пошёл в 1 класс Улюнской средней школы. В 2008 году семья переехала в Прибайкальский район, Валерий продолжил обучение в Турунтаевской районной гимназии, где начал проявлять мужество, воспитанность, стойкость характера. Был скромным, трудолюбивым и очень ответственным. Учился хорошо. Активный участник школьных, спортивных мероприятий. Валера был хорошо воспитан, уважал других людей, пользовался авторитетом в классе. Главное отличительное качество – всегда приходил на помощь товарищам, умел дружить. Был опорой и помощником семьи, мастером на все руки.В 2015 году окончил 9 классов и поступил в «Техникум строительства и городского хозяйства», получил диплом по специальности «Мастер сухого строительства».Осенью 2019 года был призван на срочную службу в ряды Вооруженных сил Российской Армии, где получил звание ефрейтора. После службы в армии вернулся в родное село.В 2022 году устроился на работу вахтовым методом, работал по специальности «Монтажник газового трубопровода».11 июля 2023 года принял решение подписать контракт и отправиться в зону проведения Специальной военной операции. Он говорил: «Я не хочу, чтобы война пришла к порогу моего дома и потом уже действовать, когда сейчас я могу вместе с остальными пойти , чтобы этого не было дома».Шёл защищать свою семью, родных и близких. Служил стрелком-зенитчиком зенитного ракетного отделения зенитного взвода роты огневой поддержки стрелкового батальона.4 декабря 2023 года Валерий Борисович погиб в ходе боевых действий, проявляя героизм, стойкость и мужество в боях. Награждён орденом мужества посмертно.У Валерия Борисовича остались родители Надежда Константиновна и Василий Иванович, сёстры Алина и Татьяна.Траурный митинг и прощание состоится сегодня, 14 января, в В Центре Культуры с. Турунтаево в 13.00 - 13.30, сообщает паблик «Прибайкальский район» В Контакте.