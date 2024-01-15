Общество 15.01.2024 в 16:38
В Улан-Удэ горит пивной ресторан «Бир Хаус»
Из-за пожара уже закрыто движение трамваев в направлении Мелькомбината
Текст: Номер один
В Улан-Удэ горит пивной ресторан «Бир Хаус». Огнем охвачена крыша здания популярного заведения на Мелькомбинате, сообщили «Номер один» очевидцы возгорания.
Закрыто движение трамваев в направлении Мелькомбината, сообщили в Центральной диспетчерской.
Как уточнили в региональном главке МЧС, горит кровля ресторана по улице Тулаева, 134. На место выехали силы и средства Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона по второму рангу вызова.
По предварительным данным пострадавших нет.
На месте работают 35 человек, 12 единиц техники.
Информация уточняется
Фото: Весь Улан-Удэ/скриншот
Закрыто движение трамваев в направлении Мелькомбината, сообщили в Центральной диспетчерской.
Как уточнили в региональном главке МЧС, горит кровля ресторана по улице Тулаева, 134. На место выехали силы и средства Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона по второму рангу вызова.
По предварительным данным пострадавших нет.
На месте работают 35 человек, 12 единиц техники.
Информация уточняется
Фото: Весь Улан-Удэ/скриншот