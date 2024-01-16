Общество 16.01.2024 в 10:43

На СВО погиб 59-летний житель Бурятии

Андрей Чередов добровольно ушел на спецоперацию, несмотря на возраст
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Текст: Андрей Константинов
На СВО погиб 59-летний житель Бурятии
Вайбер-чат «Еравна-инфо.24/7» сообщил о гибели на спецоперации уроженца Еравнинского района Андрея Чередова. Он добровольно отправился на СВО в возрасте почти 60 лет.

Андрей Чередов родился 7 декабря 1963 года в селе Иволгинск в семье ветерана войны. В 1979 году окончил Сосново-Озерскую школу. Работу начал на рыбзаводе Еравнинского района.

С 1982 по 1984 годы служил в рядах Советской армии. После продолжил работу в качестве бригадира на рыбзаводе, где проработал до 1995 года.

В 1985 году женился, воспитал четверых детей.

В 2002-2003 годы служил по контракту в Таджикистане.

С 2005 по 2014 год проработал в фельдшерско-акушерском пункте села Гарам, где помогал супруге-фельдшеру при оказании медицинской помощи.

«Андрей Георгиевич в течение всей жизни увлекался подледной рыбалкой. И после ухода на заслуженный отдых посвятил себя любимому делу, семье и домашнему хозяйству», - сообщают в чате.

В июле 2023 года Андрей Чередов заключил контракт и был направлен в зону СВО в должности механика-водителя. Погиб 13 октября при выполнении боевых задач, проявив мужество и героизм.

Фото: «Еравна-инфо.24/7»
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