На СВО погиб 59-летний житель Бурятии

Вайбер-чат «Еравна-инфо.24/7» сообщил о гибели на спецоперации уроженца Еравнинского района Андрея Чередова. Он добровольно отправился на СВО в возрасте почти 60 лет.Андрей Чередов родился 7 декабря 1963 года в селе Иволгинск в семье ветерана войны. В 1979 году окончил Сосново-Озерскую школу. Работу начал на рыбзаводе Еравнинского района.С 1982 по 1984 годы служил в рядах Советской армии. После продолжил работу в качестве бригадира на рыбзаводе, где проработал до 1995 года.В 1985 году женился, воспитал четверых детей.В 2002-2003 годы служил по контракту в Таджикистане.С 2005 по 2014 год проработал в фельдшерско-акушерском пункте села Гарам, где помогал супруге-фельдшеру при оказании медицинской помощи.«Андрей Георгиевич в течение всей жизни увлекался подледной рыбалкой. И после ухода на заслуженный отдых посвятил себя любимому делу, семье и домашнему хозяйству», - сообщают в чате.В июле 2023 года Андрей Чередов заключил контракт и был направлен в зону СВО в должности механика-водителя. Погиб 13 октября при выполнении боевых задач, проявив мужество и героизм.Фото: «Еравна-инфо.24/7»