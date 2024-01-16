В Улан-Удэ приставы взыскали с горожанина 50 штрафов ГИБДД

В Улан-Удэ судебные приставы нашли злостного нарушителя правил дорожного движения - 28-летний мужчина попадал в прицел камер дорожной видеофиксации с 2021 года. Не соблюдая ПДД, автолихач накопил 50 штрафов ГИБДД. Помимо Бурятии, он отметился в Иркутской области и в Москве, сообщили в управлении ФССП по Бурятии. Задолжав в общей сложности 37 тыс руб, нарушитель не только не рассчитывался со своими долгами, но и скрывался от сотрудников органа принудительного исполнения. Однако приставы установили местонахождение должника и его имущества. Оказалось, что мужчина — владелец двух автомобилей марок BMW и AUDI. До применения кардинальных мер в виде ареста имущества не дошло: задолженность по возбужденным 50 исполнительным производствам была взыскана в полном объеме. Однако за несвоевременное погашение задолженности по каждому исполнительному производству с должника будет взыскан исполнительский сбор, который составляет 7% от долга, но не менее 1 000 рублей. Фото: r03.fssp.gov.ru