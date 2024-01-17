В Бурятии за год на 9,4 проц снизилось число погибших в ДТП

В 2023 году на дорогах Бурятии зарегистрировано 1067 ДТП с пострадавшими. В результате этих происшествий погибли 115 человек. По сравнению с прошлым годом число жертв автомобильных аварий сократилось на 9,4% (2022 – 127). Однако, 1258 участников дорожного движения получили травмы различной степени тяжести, сообщили в республиканском МВД.В предыдущем году, как и в 2022 году, самым распространенным видом дорожно-транспортных происшествий стало столкновение транспортных средств (359 ДТП), на втором месте – наезды на пешеходов. В результате 278 аварий, связанных с наездами на пеших участников дорожного движения, 21 человек погиб и 280 ранены. При этом по вине самих пешеходов произошло 96 ДТП, в которых скончались 14 граждан и травмированы 86.Нарушением, допущенным пешеходами и спровоцировавшим аварии, в подавляющем большинстве явился переход через проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости либо при наличии в непосредственной близости подземного (надземного) пешеходного перехода. При нахождении на проезжей части без цели её перехода погибло 7 человек. За нарушения ПДД к административной ответственности привлечены 5 548 пешеходов.Уровень детского травматизма в республике остается высоким: с участием детей связано практически каждое шестое ДТП. В результате 188 таких происшествий 10 детей скончались и 213 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. Особую обеспокоенность вызывает рост числа ДТП (на 44,1%) с участием юных пассажиров. В 85 авариях с пострадавшими детьми-пассажирами погибли 6 несовершеннолетних и ранены 105 детей.В целом, из-за пренебрежения ремнями безопасности и детскими удерживающими устройствами скончался каждый второй пассажир (всего 60 человек).Вместе с тем, зарегистрировано снижение всех трех показателей аварийности с участием нетрезвых водителей. В результате 199 ДТП (2022 г. – 211, -5,7%) погибли 48 человек (2022 г. – 66, -27,3%) и 267 травмированы (2022 г. – 311, -14,1%). Наибольшее количество таких происшествий зарегистрировано в августе (27 аварий), в июле и сентябре (по 25 аварий). При этом сотрудниками ГИБДД задержаны и отстранены от права управления транспортными средствами 7827 водителей, находившихся за рулем с признаками опьянения.Среди основных причин произошедших в 2023 году ДТП стоит отметить превышение или несоответствие скорости движения (304 факта). Из-за нарушения правил расположения транспортных средств на проезжей части произошло практически каждое пятое ДТП (240 аварий).В 229 авариях за рулем находились водители, не имеющие соответствующего права управления транспортом.Зарегистрировано 389 ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, в результате которых 50 человек скончались и 513 получили ранения. В ходе проведения обследований и проверок улично-дорожной сети выдано 1120 предостережений на устранение выявленных недостатков в содержании автомобильных дорог и улиц. Направлено 51 информационное письмо в адрес прокуратуры и 161 – в адрес владельцев автомобильных дорог.При надзоре за дорожным движением составлено свыше 712 административных протоколов по выявленным нарушениям. При этом более 583 тысяч участников дорожного движения привлечены к административной ответственности по нарушениям, зафиксированным в автоматизированном режиме.Фото: pixabay.com