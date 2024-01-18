В Улан-Удэ подозрительные незнакомцы преследуют детей

- Научите детей действиям в различных экстремальных ситуациях (пожар, затопление, проблемы с электропроводкой, газоснабжением, попытки проникновения в квартиру и т.п.).





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В последнее время в Улан-Удэ сообщения о неизвестных мужчинах, преследующих детей, стали появляться все чаще. За прошедшие полтора месяца журналистам стало известно о пяти таких случаях. Сколько их на самом деле и чего хотят незнакомцы от школьников, непонятно. Как и то, идет ли речь об одних и тех же или о разных людях, которые занимаются сталкингом. Что можно ожидать от людей со странным поведением и закончится ли неадекватное поведение незнакомцев только слежкой?Первый тревожный сигнал прозвучал 24 ноября, когда в полицию Улан-Удэ поступило сообщение от местной жительницы о том, что неизвестный преследовал ее 13-летнюю дочь. Девочка направлялась в школу.Незнакомец увязался за ребенком в районе остановки «Центральный рынок» и «проводил» до ворот учебного заведения на улице Тарбагатайской. О мужчине школьница сообщила матери по телефону по пути следования. Полицейские инициировали проверку. Изъяли записи с камер видеонаблюдения: уличных – около рынка и образовательной организации, а также в магазине, куда вслед за ребенком зашел незнакомец.«Приметы гражданина установлены. Однако признаки состава административного нарушения или преступления в его действиях отсутствуют», - сообщали в пресс-службе МВД по РБ.30 ноября об аналогичном случае в органы внутренних дел заявила 39-летняя улан-удэнка. Она сообщила, что неустановленный гражданин накануне вечером преследовал ее дочь, возвращавшуюся из того же учебного заведения домой. Подозрительного мужчину девочка заметила на улице Толстого. По ее словам, она пыталась уйти от преследования, меняла маршрут движения, однако незнакомец не отставал. В одной из торговых точек школьницу встретили обеспокоенные ее звонком одноклассники и проводили к школе, где девочку уже ждала мать.Полиция порекомендовала родителям встречать детей после школы, особенно если это касается учащихся младших классов. «При отсутствии такой возможности важно позаботиться, чтобы ребенок шел домой не один, а в компании с друзьями, одноклассниками, старшими братьями-сестрами», - призывали горожан полицейские.«Объясните детям, что ходить нужно по освещенным местам, не сокращать путь через темные переулки и т. д. Если ребенок заподозрил, что незнакомец преследует его, нужно поспешить в людное место, зайти, к примеру, в магазин, сообщить взрослым о преследователе и позвонить родителям», - советовали в МВД по РБ.1 декабря полицейские отыскали подозрительного мужчину и для разбирательства доставили в орган внутренних дел.- 37-летний улан-удэнец подтвердил инциденты с несовершеннолетними 23 и 29 ноября. Однако сообщил, что в первом случае лишь шел в одном направлении со школьницей. Во втором – планировал познакомиться, поскольку девушка, на которую он обратил внимание на улице Толстого, показалась ему взрослее своих лет, но та испугалась и убежала. По его словам, противоправных намерений он не имел и, кроме того, был пьян, - сообщает пресс-служба МВД по РБ.Сотрудники полиции провели с мужчиной профилактическую беседу. И тут, казалось бы, можно выдохнуть. Но 5 декабря стало известно о новом аналогичном случае. Снова речь шла о преследовании маленьких девочек. На этот раз незнакомец объявился в районе «Дивизки». Мужчина шел вслед за 11-13-летними девочками.- Сегодня после 18 часов наша дочь и племянница шли из ДК (школьницы 11 лет). Когда подходили к водоколонке на ул. Интернациональной, из переулка справа вышел мужчина и тоже направился по этой улице вслед за девочками. Племянница сказала дочери, что надо ускориться, и они прибавили шаг, мужчина тоже… Короче, девочки дошли до калитки, и дочь выпустила собаку. Собака кидалась на калитку, но мужчина какое-то время еще находился за ней. Девочки уже из дома, закрыв двери, видели, как он за забором ходит туда-сюда, - писали в чате «Жизнь Дивизки» местные жители.- Черная шапка на лоб натянутая. Куртка и вещи темного цвета, высокий, не совсем худой на вид - так его описывают дети, - говорили в комментариях горожане.Встревоженные родители обратились в полицию. Но в действиях незнакомца правоохранительные органы вновь не нашли признаков состава преступления.Во второй половине декабря, когда весь город готовился к празднованию Нового года, неизвестный мужчина пошел дальше обычного преследования. На этот раз он шел за детьми с трамвайной остановки, а затем, притворившись одним из родителей, наблюдал за фотосессией школьников.- Вчера произошел пугающий случай. Была фотосессия у четвертого класса. Одна из мам ехала в студию с несколькими девочками из класса в трамвае. Там же ехал мужчина. Он вышел за ними на остановке и поднялся в студию. Где сел в кресло и стал наблюдать за детьми. На все вопросы не реагировал (в ушах наушники). Родители стали выяснять, чей же это папа в таком состоянии привез ребенка. Оказалось, что он не имеет отношения ни к кому из класса.Администратор студии вызвала охрану. Те приехали с автоматами, в масках, и только тогда этот тип вынул наушники. Но только для того, чтобы наезжать на охрану, сказав, что его «бесят автоматы». Уже после того, как охрана увела его, девочки, ехавшие в трамвае, сказали, что он пытался взять их за руку, погладить, прижаться. Хорошо, что эта история не стала трагической. Но ужасает, как легко он проник к детям, а родители даже не сразу поняли, что происходит», - писали родители в паблике Аноним 03.В МВД по данному случаю ответили, что «личность гражданина установлена. Однако признаки состава административного нарушения или преступления в его действиях отсутствуют».Последний случай произошел 10 января. На этот раз незнакомец активно пытался увести школьника с собой уговорами, предлагая подарки.Родители детей младших классов школы № 19 сообщили, что к ученику третьего класса на улице подошел незнакомый мужчина. Он предложил мальчику подарок и деньги при условии, что ребенок пойдет с ним.- Ребенок возвращался после уроков, примерно в 17:30. Возле театра «Байкал», который находится возле нашей школы, до сына докопался мужчина, предлагал пойти с ним куда-то на улицу Сахьяновой в обмен на подарок новогодний и деньги. Затем подозвал в приказном порядке, но ребенок сказал ему: «Отстань». В ответ мужчина начал его материть и пошел за ним. Ребенок побежал, - рассказала мама ученика.Что остается в сухом остатке? Преследователи ходят за детьми чаще всего молча. И даже если их удается разыскать, то состава преступлений в их действиях нет и задерживать их, по сути, не за что. О случаях нападения на детей пока неизвестно, что радует. Но отмечается и тревожная динамика: впервые преследователь перестал молчать, а очень даже активно говорил со школьником, пытаясь заманить ребенка на свою территорию. Что дальше?В соцсетях такие случаи обсуждают очень эмоционально. Преследователей горожане называют не иначе как «маньяк», «извращенец», «педофил». Психолог Игорь Бадиев считает, что в данном случае главное - не паниковать и не перегибать палку, ведь не всегда речь может идти именно о преступном умысле. Пока нам остается лишь гадать, что именно движет такими людьми.- Когда мы встречаемся с такими явлениями, то часто называем это педофилией. Но необязательно это так. Действия сексуального характера в отношении детей могут совершать лица, не страдающие педофилией. Здесь вопрос в том, от чего происходит это возбуждение, сексуальный драйв. Человек – существо, достаточно сложное. И здесь большую роль играет его внутренний мир, представления, переживания. Кого-то возбуждает власть и чья-то беззащитность. Кроме того, многие преступления сексуального характера совершаются под действием импульса. Их возбуждает не ребенок, а просто высокий уровень социального напряжения, требующий разрядки, а еще есть трудности контроля собственного поведения. Также часто совершаются такие действия в пьяном виде людьми, которые, по сути, не являются педофилами. То есть у них нет расстройства социального влечения.Не исключена мотивация и несексуального характера.- Полиция раз за разом не обнаруживает состава преступления. То, что преследователи – педофилы, это наша догадка, основанная на широком освещении преступлений против половой неприкосновенности детей. А на самом деле мотивация бывает совершенно разной. Да, не исключен преступный умысел, но он необязательно должен быть сексуального характера. Например, есть такое явление, как сталкинг. Человек преследует, но не приближается к своей жертве. Это стремление контролировать чужую жизнь. Причины кроются опять-таки в личном опыте, травматичных переживаниях, которые он когда-то испытал.Например, мужчина потерял свою семью, ребенка (развод и расставание или смерть). На фоне травматизации у него слегка помутнилось сознание и вид детей вызывает у него отцовские переживания, он ходит за ними. Это не значит, что он совершает хорошие действия. Но не всегда речь идет о преступном умысле, - считает психолог.Также помимо психотравм не нужно исключать возможность того, что преследователь страдает каким-либо из психических расстройств.- Например, расстройство сознания. Он находится в бреду. Что-то ему показалось, представилось, вот он и ходит за человеком. Такое возможно под действием алкоголя или когда человек страдает шизофренией. В любом случае, даже если речь не идет о преступном умысле, такое поведение является неприемлемым и потенциально опасным. И на него необходимо обращать внимание. Даже если это результат какой-то травматизации, у человека как минимум есть проблемы с контролем поведения. Поэтому оно становится непредсказуемым с точки зрения здравого смысла. А значит является потенциально опасным.Однако в последнем случае - когда мужчина явно хотел забрать ребенка с собой - преступный умысел налицо даже с точки зрения психологии. Поэтому следует быть осторожнее.- Объясните детям железное правило – разговаривать с незнакомцами нельзя. Если ребенка кто-то преследует, ему сразу нужно идти в сторону скопления людей. Если его уже схватили за руку, то кричать: «Я не знаю этого человека», «Помогите!» - рекомендует психолог.Если ребенок вовремя не возвратился домой, незамедлительно обратитесь в полицию. Единый экстренный канал помощи - 102/112 (для любых операторов мобильной связи).- Полиция Бурятии рекомендует родителям не оставлять маленьких детей одних дома, в машине, на улице, в многолюдных или, наоборот, безлюдных местах. Обязательно сопровождать детей в школу и домой. Если это невозможно, договориться с другими родителями об очередности встреч.- Предупреждайте детей, чтобы они не покидали школу с незнакомыми людьми.- Не покупайте детям вещи с вышитыми на них именами, значки и другие предметы с указанием имени ребенка.- Не позволяйте детям ездить на такси или в общественном транспорте без сопровождения.- Не разрешайте детям «голосовать» на дороге.- Учите детей пользоваться телефоном. Они должны знать, кому и куда следует звонить с просьбой о помощи.- Объясните ребенку, что посторонним является любой взрослый, которого он не знает, даже если тот будет говорить, что знает ребенка или его родителей.- Познакомьте детей с местом нахождения местного отделения полиции.