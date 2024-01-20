Общество 20.01.2024 в 13:52

На СВО погиб 34-летний житель Бурятии

Евгений Горюнов служил по контракту

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Текст: "Номер один"
На СВО погиб 34-летний житель Бурятии

О гибели земляка сообщили в вайбер-чате «Обращения к главе пос. Онохой». Евгений Горюнов погиб 30 декабря при исполнении воинского долга.

Евгений Николаевич Горюнов родился 10 января 1989 года в пос. Онохой. Там же он окончил ОСОШ №1, получил образование в профессиональном лицее №21 (БРТАТ).

Заключил контракт с ЧВК Вагнер с мая по июль 2023 года, после отпуска заключил контракт с МО РФ. Служил рядовым в 26 полку РХБЗ.

Отправился в зону проведения СВО в октябре 2023 года.

Погиб 30 декабря 2023 года.

У Евгения осталась мама и трое братьев.

Свои соболезнования выражает коллектив администрации МО ГП «Поселок Онохой» и лично глава Иванов Владимир Владимирович.


Фото: вайбер-чат «Обращения к главе пос. Онохой»

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