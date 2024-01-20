Александр Бастрыкин взял на контроль расследование ремонта школы в Бурятии

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела о должностных преступлениях, повлёкших нарушение прав детей в Бурятии.

Как сообщал «Номер один», здание школы в Усть-Джилинде начали ремонтировать в 2021 году, но до сих пор не закончили. Дети вынуждены заниматься в здании администрации сельского поселения.

В конце ноября 2020 года «Логисттрансстрой» выиграл торги на ремонт нашей школы. Фирма обязалась провести капремонт за 25 млн рублей до 15 августа 2021 года. Неоднократно предъявлялись претензии к приемке работы ненадлежащего качества вразрез с проектно-сметной документацией, аргументируя это транспортной недоступностью поселка, отсутствием дорожного сообщения, необходимостью закупа материала.

В мае 2022 года состоялась рабочая встреча по капитальному ремонту Усть-Джилиндинской школы. На встрече решили внести изменения в проектную документацию с дальнейшим прохождением государственной экспертизы и завершить капитальный ремонт школы до 1 декабря 2022 года. Однако сейчас начался уже 2024 год, а капремонт до сих пор не закончили.

Сейчас в школе учатся 27 детей, дошкольную группу посещают 11 воспитанников. Школьники ходят на занятия в поселковую администрацию, а малыши – в амбулаторию

- Наша школа построена в 1941 году, ее перевезли из поселка Бурульзай. В 1964 году к школе сделали пристрой. В этом году образовательное учреждение празднует 70 лет. Вот такой у нас грустный юбилей, - рассказала «Номер один» местный библиотекарь Светлана Федорова.

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия продолжают расследование уголовного дела по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ст.292 УК РФ (служебный подлог).

- По данным следствия, в период с марта 2021 года по ноябрь 2022 года директор Усть-Джилиндинской ООШ в рамках муниципального контракта по капитальному ремонту школы, действуя в качестве заказчика, подписывала официальные документы с заведомо ложными сведениями о якобы выполненных подрядчиком работах и их стоимости. В действительности часть работ, указанных в актах, не выполнялась, и здания школы в установленный срок не введены в эксплуатацию, - сообщают в Следкоме РФ.

Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Бурятии Вячеславу Сухорукову доложить о ходе расследования уголовного дела.





Фото: предоставлено Светланой Федоровой