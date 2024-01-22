Ресторан «Тэнгис» из Улан-Удэ получил престижную награду

Ресторан «Тэнгис» получил престижную награду Russian Business Travel & MICE Award в категории «Лучший ресторан/банкетный комплекс для мероприятий». Как сообщили в Минпромторге Бурятии, «Тэнгис» соревновался с 33 ведущими игроками российского рынка MICE и делового туризма. Участники RBT&MA представляют различные регионы России от Калининграда на западе страны до Камчатки на востоке. Это подтверждает широкую географию и важность этой награды в российском бизнесе и туризме.Церемония награждения прошла в Санкт-Петербурге. Она собрала более 300 гостей.Как отметили в Минпромторге, за 14 лет существования Russian Business Travel & MICE Award обрела статус федерального мероприятия и ежегодно собирает многих ключевых игроков индустрии встреч и событий, а также делового туризма. Окончательный выбор победителей и лауреатов был сделан экспертным советом, в состав которого вошли больше ста признанных профессионалов рынка MICE&BT. Двухступенчатый механизм определения победителей позволяет добиваться прозрачности и объективности в присуждении наград – говорят организаторы премии во главе с ИД «Турбизнес».Учредители награды RBT&MA – медиахолдинг «Турбизнес», АНО «Проектный офис МICE», при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ и АНО «Национальные приоритеты».Фото: скриншот с сайта mice-award.ru