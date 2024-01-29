Будет ли в Бурятии «эпидемия Х»?

В мире готовятся к глобальной эпидемии, которая по своим смертельным последствиям может превзойти COVID-19. Об этом сообщалось на площадке Всемирного экономического форума в Давосе во время обсуждения «эпидемии Х» группой экспертов под эгидой ВОЗ. В Бурятии же медики полагают, что, прежде чем бояться новых эпидемий, необходимо разобраться с существующими.В Бурятии началась тридемия – одновременная циркуляция в регионе и заражение ОРВИ, гриппом и COVID-19. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РБ Елена Кузьмина в интервью, размещенном на сайте ведомства.Медики считают, что такая тревожная тенденция связана в том числе со снятием ограничений.- Ранее, начиная с 2020 года, все осенне-зимние эпидемиологические сезоны проходили под флагом борьбы с ковидом и жесткими ограничениями, - сообщила кандидат медицинских наук Инга Номоева. - Это масочный режим, удаленка, дистанционное обучение и дистанцирование в местах скопления людей.Подобный эффективный противоэпидемический режим, по словам эксперта, сработал, и в Бурятии удалось добиться того, что в течение более двух лет у нас почти не циркулировал грипп и очень слабо распространялась ОРВИ. Именно поэтому иммунитет граждан позабыл о существовании этих штаммов. Сегодня же, когда ограничения сняты, то восприимчивость к «новым» вирусам оказалась повышенной, что и привело к вспышке инфекций.Особенно серьезная проблема связана с детьми, которые родились после 2020 года. Поколение до четырех лет в связи с тогдашними жесткими ограничениями не контактировало с другими детьми, а их иммунная система не сталкивалась с возбудителями массовых респираторных инфекций. Соответственно, не «натренирована» на противостояние к ним, не зная, что такое вирусы гриппа или ОРВИ. Отсюда и резкий рост заболеваний детей в сезоне 2023-2024.Несмотря на то, что официально масочный режим объявлен лишь в медицинских учреждениях Бурятии, медики рекомендуют носить медицинские маски при посещении общественных мест, в местах массового скопления людей. Тем более что и ковид никуда не делся, просто его штаммы стали менее опасными для людей, однако они по-прежнему циркулируют.- Из тех образцов, которые мы сегодня направляем на генетический анализ в Иркутский противочумный институт, 50% находок приходится на грипп, 40% - на ОРВИ и 7% - на COVID-19, - сообщили в Роспотребнадзоре по РБ.Между тем, несмотря на то, что в республике циркулирует несколько инфекций, все они не вызывают той тяжести процесса, которая была при ковиде. Так происходит везде. Соответственно, фармацевтические гиганты лишились тех огромных сумм, которые правительства закупали на вакцины и медикаменты. Поэтому все идет к тому, что скоро в мире может появиться новая «суперинфекция», с которой надо будет снова «бороться», тратя на это деньги налогоплательщиков.В самом Роспотребнадзоре РФ заявили, что шумиха вокруг «болезни X» может базироваться вовсе не на научных, а на экономических основаниях. В ведомстве отметили, что после завершения пандемии COVID-19 ВОЗ стала продвигать идею глобальной реформы мировой архитектуры здравоохранения. С тем, чтобы нарастить собственное финансирование, которого на данный момент якобы недостаточно, чтобы противостоять новым угрозам. Не случайно на прошедшем в Давосе совещании по возможной «эпидемии X» приняли участие представители всех мировых фармацевтических гигантов. Напомним, что лишь одна компания Pfizer в разгар прошлой пандемии — в 2021 году - увеличила выручку до $81,3 млрд, это на 95% больше результатов 2020 года. Львиную долю в этот показатель привнесли препараты от COVID-19.- Включение «болезни X» в повестку дня Давоса и финансово заинтересованный состав участников, включающий крупные фармацевтические компании, показывает, что диалог сессии будет вращаться вокруг увеличения инвестиций. Это особенно выгодно крупному бизнесу, - подытожили в ведомстве.В то же время тема возможной будущей эпидемии цепляет сознание россиян. Да и накануне каждой крупной эпидемии всегда идет подготовка общественного мнения. Так, российский сериал «Эпидемия» (18+) недавно продан стриминговому сервису Netflix примерно за $1,5 млн, рассказал «Коммерсанту» источник в «Газпром-медиа», по заказу структур которой «Эпидемия» была снята. Издание отмечает, что это рекорд для российских продюсеров по стоимости продажи американской платформе. На сериал, по данным «Форбс», даже обратил внимание писатель Стивен Кинг. «Чертовски неплохой российский сериал», - написал Кинг в Twitter. Он отметил, что в «Эпидемии» «много снега и холода» и «все пьют водку».Фото: «Номер один»