Общество 29.01.2024 в 11:45
В Улан-Удэ водителя автобуса поблагодарили за кошелек
Найденный в салоне кошелек с деньгами водитель вернул горожанке, разыскав её в соцсетях
Текст: Андрей Константинов
Сегодня в Улан-Удэ сотруднику МУП «Городские маршруты» Денису Овчинникову вручили благодарственное письмо Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству за отзывчивость, добросовестное выполнение своих обязанностей и чуткое, внимательное отношение к пассажирам. Водителя маршрута №46 отметили за помощь, которую он оказал пассажирке.
Напомним, ранее пассажиры обнаружили в салоне автобуса потерянный кошелек с деньгами и сообщили об этом водителю. Денис Овчинников вместе с коллегами решил найти его владелицу через соцсети. Уже через день хозяйка кошелька нашлась и поблагодарила водителя за оказанную помощь.
- Хочу поблагодарить горожан за то, что проявили гражданскую активность и сообщили о потерянной вещи водителю. А нашего сотрудника – за то, что не остался равнодушным к чужой беде, - сказал на вручении благодарности замдиректора МУП «Городские маршруты» Николай Игнатьев.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Напомним, ранее пассажиры обнаружили в салоне автобуса потерянный кошелек с деньгами и сообщили об этом водителю. Денис Овчинников вместе с коллегами решил найти его владелицу через соцсети. Уже через день хозяйка кошелька нашлась и поблагодарила водителя за оказанную помощь.
- Хочу поблагодарить горожан за то, что проявили гражданскую активность и сообщили о потерянной вещи водителю. А нашего сотрудника – за то, что не остался равнодушным к чужой беде, - сказал на вручении благодарности замдиректора МУП «Городские маршруты» Николай Игнатьев.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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