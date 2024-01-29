Общество 29.01.2024 в 15:34

В Улан-Удэ оштрафовали строителей, чей грузовик выбросил мусор где попало

Граждан призывают фиксировать подобные нарушения и отправлять материалы в Бурприроднадзор
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ оштрафовали строителей, чей грузовик выбросил мусор где попало
По итогам рассмотрения административного дела Бурприроднадзор назначил штраф в размере 100 тысяч рублей строительной организации, чей грузовик выгрузил мусор на улице Гвардейская в Улан-Удэ. Зафиксировать нарушение помогли видеозаписи, сделанные неравнодушными горожанами.

Как напомнили в Бурприроднадзоре, за сброс мусора с легкового автомобиля физлицу-нарушителю грозит штраф в размере до 15 тыс. рублей, юрлицу - до 50 тысяч рублей. За выброс мусора с грузовика штраф на граждан составляет до 50 тысяч рублей, на юрлица - до 120 тысяч рублей. Если должностное или юридическое лицо совершат нарушение повторно, транспорт могут конфисковать.

«Сейчас у многих есть видеорегистраторы, не говоря уже о смартфонах. Когда вы видите, как выбрасывают мусор с авто, просим быть неравнодушными и фиксировать нарушения. Видеоматериалы с госномером автомобиля необходимо отправлять в Бурприроднадзор по электронной почте [email protected]», - сообщили в ведомстве.

Фото: Бурприроднадзор
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