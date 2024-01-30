В Бурятии подполковник полиции помог починить сломавшийся на трассе автомобиль

Днем 29 января начальник тыла ОМВД России по Бичурскому району подполковник Сергей Ткачев возвращался с рабочей встречи из села Шибертуй. Двигаясь по дороге Мухоршибирь – Бичура - Кяхта, он обратил внимание на стоящий у обочины автомобиль «Тойота».Как сообщили в МВД Бурятии, подъехав к машине, подполковник предложил водителю свою помощь. Мужчина рассказал, что направлялся с фермы в сторону села Бичура, но по дороге у автомобиля заглох двигатель. Попытки самостоятельно устранить неисправность не увенчались успехом.Тогда Сергей Ткачев оказал помощь в устранении неполадки, а затем подзарядил севший аккумулятор в автомобиле гражданина от своей машины. Мужчина поблагодарил полицейского за отзывчивость, неравнодушие и оказанную помощь.«В связи с установлением в регионе низкой температуры воздуха полицейские призывают ответственно планировать поездки в отдаленные и труднодоступные населенные пункты. При возникновении чрезвычайных ситуаций незамедлительно сообщать на единый номер службы спасения 112», - обратились к жителям Бурятии в МВД.Фото: МВД Бурятии