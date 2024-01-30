Общество 30.01.2024 в 13:47

В Бурятии подполковник полиции помог починить сломавшийся на трассе автомобиль

Автолюбитель поблагодарил полицейского за отзывчивость и неравнодушие
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии подполковник полиции помог починить сломавшийся на трассе автомобиль
Днем 29 января начальник тыла ОМВД России по Бичурскому району подполковник Сергей Ткачев возвращался с рабочей встречи из села Шибертуй. Двигаясь по дороге Мухоршибирь – Бичура - Кяхта, он обратил внимание на стоящий у обочины автомобиль «Тойота».

Как сообщили в МВД Бурятии, подъехав к машине, подполковник предложил водителю свою помощь. Мужчина рассказал, что направлялся с фермы в сторону села Бичура, но по дороге у автомобиля заглох двигатель. Попытки самостоятельно устранить неисправность не увенчались успехом.

Тогда Сергей Ткачев оказал помощь в устранении неполадки, а затем подзарядил севший аккумулятор в автомобиле гражданина от своей машины. Мужчина поблагодарил полицейского за отзывчивость, неравнодушие и оказанную помощь.

«В связи с установлением в регионе низкой температуры воздуха полицейские призывают ответственно планировать поездки в отдаленные и труднодоступные населенные пункты. При возникновении чрезвычайных ситуаций незамедлительно сообщать на единый номер службы спасения 112», - обратились к жителям Бурятии в МВД.

Фото: МВД Бурятии
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