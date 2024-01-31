В Улан-Удэ жителям не рекомендуют выходить на улицу

С 20.00 часов 30 января 2024 года до 20.00 часов 31 января 2024 года на территории Улан-Удэ ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

Объявляются НМУ первой степени опасности, сообщили в Бурятгидрометцентре.

При I степени НМУ рекомендовано ограничить пребывание на улице; проводить проветривание помещений только кондиционерами; занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах; выезд в загородную зону на отдых, санаторно-курортное оздоровление в месяц года с наиболее неблагоприятными метеорологическими условиями и уровнями загрязнения атмосферного воздуха.



Для справки:

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.



Если ожидаются погодные условия, которые могут привести к накоплению вредных веществ в атмосфере, составляется предупреждение о НМУ I – III степени опасности:



I степень – если ожидается превышение концентрации одного или нескольких контролируемых веществ выше 1 ПДК*;



При I режиме НМУ мероприятия, проводимые предприятиями, носят организационно-технический характер, не приводят к снижению производительности и обеспечивают сокращение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 15-20%;



Фото: Номер один