Общество 31.01.2024 в 09:19

В Улан-Удэ жителям не рекомендуют выходить на улицу

В городе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ жителям не рекомендуют выходить на улицу

С 20.00 часов 30 января 2024 года до 20.00 часов 31 января 2024 года на территории Улан-Удэ ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

Объявляются НМУ первой степени опасности, сообщили в Бурятгидрометцентре.

При I степени НМУ рекомендовано ограничить пребывание на улице; проводить проветривание помещений только кондиционерами; занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах; выезд в загородную зону на отдых, санаторно-курортное оздоровление в месяц года с наиболее неблагоприятными метеорологическими условиями и уровнями загрязнения атмосферного воздуха.

Для справки:

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это краткосрочное особое  сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Если ожидаются погодные условия, которые могут привести к накоплению вредных  веществ в атмосфере, составляется предупреждение о НМУ I – III степени опасности:

I степень – если ожидается превышение концентрации одного или нескольких  контролируемых веществ выше 1 ПДК*;

При I режиме НМУ мероприятия, проводимые предприятиями, носят организационно-технический характер, не приводят к снижению производительности и обеспечивают сокращение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 15-20%;

Фото: Номер один

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