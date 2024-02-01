Общество 01.02.2024 в 15:22

«Опознали только по татуировке»

Под Новосибирском нашли тело женщины, пропавшей с 5-летней дочерью после покупки авто
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Текст: Номер один
«Опознали только по татуировке»
В Новосибирской области нашли тело женщины, пропавшей с 5-летней дочерью. Напомним, 39-летняя Алина* перестала выходить на связь в 20-х числах января. Тревогу забили знакомые из Казахстана, где семья жила до переезда в Новосибирск. СК возбудил уголовное дело по статье Убийство двух лиц. Под подозрение попал 31-летний боец ММА Фируз*, известный по прозвищу Глаз Тигра. В последнее время он проигрывал на ринге, чтобы заработать деньги, пошел работать в такси.

- Так они и познакомились с Алиной: Фируз несколько раз довез ее до дома, а потом оставил ей свой номер телефона. Сказал, чтобы звонила напрямую, вызывала не через приложение. Они начали общаться. Алина говорила, что он просто помогает ей, - рассказала КП-Новосибирск знакомая женщины.

Он же вызвался помогать матери-одиночке, когда узнал, что та получила наследство. От умершей бабушки в Казахстане ей досталось жилье, которое она продала за 2,2 миллиона рублей.

- Он ее встречал с Казахстана в Новосибирске, когда она возвращалась с деньгами от проданного наследства в Алма-Ате. На эти деньги Алина хотела купить машину, Фируз вызвался помогать, так как разбирается в марках, - рассказала КП-Новосибирск знакомая погибшей.

За несколько дней до пропажи Алина купила машину за 1,5 миллиона рублей, потом вместе с Фирузом поехала ставить на нее сигнализацию. Это была последняя информация, которую она сообщила близким. После этого на ее телефоне стал срабатывать автоответчик. Женщину и ее пятилетнюю дочку объявили в розыск. Ориентировки на Фируза разослали не только по России, но и в соседние государства.

Фируза задержали 27 января на границе Казахстана и Узбекистана. На допросе он признался, что Алину зарезал, девочку задушил, а тела спрятал. Причем в разных местах.

Больше недели шли поиски Алины и ее дочери. А 31 января, стало известно, что женщину нашли в лесу, закопанную в снег, она была без верхней одежды, только в штанах. На ее тело наткнулся мужчина:

- Он на грейдере был, чистил дорогу. То, что это пропавшая женщина - почти нет сомнений. Но все-таки столько времени прошло, нашли возле леса, там дикие животные, сами понимаете… Опознали ее только по татуировке на руке, - рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

По данным КП-Новосибирск, примерно в том месте Фируз и показывал, что спрятал тело Алины. Но из-за снега его не могли найти.

- Сегодня из полиции позвонили отцу Алины, который живет в Казахстане. Сказали, в лесу предположительно найдена ваша дочь. Его вызвали в Россию на тест ДНК. Внучку его так и не нашли, - рассказали КП-Новосибирск знакомые женщины.

Тело 5-летней девочки Фируз спрятал в другом месте, не рядом с матерью. Его сейчас также ищут.

Напомним, в СКР возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Российские силовики ждут, кода спортсмена экстрадируют в Россию. Процесс это не быстрый, он может занять до полутора месяцев.

*Имена изменены

Фото: соцсети
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преступление убийство расследование

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