Общество 01.02.2024 в 15:22
«Опознали только по татуировке»
Под Новосибирском нашли тело женщины, пропавшей с 5-летней дочерью после покупки авто
Текст: Номер один
В Новосибирской области нашли тело женщины, пропавшей с 5-летней дочерью. Напомним, 39-летняя Алина* перестала выходить на связь в 20-х числах января. Тревогу забили знакомые из Казахстана, где семья жила до переезда в Новосибирск. СК возбудил уголовное дело по статье Убийство двух лиц. Под подозрение попал 31-летний боец ММА Фируз*, известный по прозвищу Глаз Тигра. В последнее время он проигрывал на ринге, чтобы заработать деньги, пошел работать в такси.
- Так они и познакомились с Алиной: Фируз несколько раз довез ее до дома, а потом оставил ей свой номер телефона. Сказал, чтобы звонила напрямую, вызывала не через приложение. Они начали общаться. Алина говорила, что он просто помогает ей, - рассказала КП-Новосибирск знакомая женщины.
Он же вызвался помогать матери-одиночке, когда узнал, что та получила наследство. От умершей бабушки в Казахстане ей досталось жилье, которое она продала за 2,2 миллиона рублей.
- Он ее встречал с Казахстана в Новосибирске, когда она возвращалась с деньгами от проданного наследства в Алма-Ате. На эти деньги Алина хотела купить машину, Фируз вызвался помогать, так как разбирается в марках, - рассказала КП-Новосибирск знакомая погибшей.
За несколько дней до пропажи Алина купила машину за 1,5 миллиона рублей, потом вместе с Фирузом поехала ставить на нее сигнализацию. Это была последняя информация, которую она сообщила близким. После этого на ее телефоне стал срабатывать автоответчик. Женщину и ее пятилетнюю дочку объявили в розыск. Ориентировки на Фируза разослали не только по России, но и в соседние государства.
Фируза задержали 27 января на границе Казахстана и Узбекистана. На допросе он признался, что Алину зарезал, девочку задушил, а тела спрятал. Причем в разных местах.
Больше недели шли поиски Алины и ее дочери. А 31 января, стало известно, что женщину нашли в лесу, закопанную в снег, она была без верхней одежды, только в штанах. На ее тело наткнулся мужчина:
- Он на грейдере был, чистил дорогу. То, что это пропавшая женщина - почти нет сомнений. Но все-таки столько времени прошло, нашли возле леса, там дикие животные, сами понимаете… Опознали ее только по татуировке на руке, - рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
По данным КП-Новосибирск, примерно в том месте Фируз и показывал, что спрятал тело Алины. Но из-за снега его не могли найти.
- Сегодня из полиции позвонили отцу Алины, который живет в Казахстане. Сказали, в лесу предположительно найдена ваша дочь. Его вызвали в Россию на тест ДНК. Внучку его так и не нашли, - рассказали КП-Новосибирск знакомые женщины.
Тело 5-летней девочки Фируз спрятал в другом месте, не рядом с матерью. Его сейчас также ищут.
Напомним, в СКР возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Российские силовики ждут, кода спортсмена экстрадируют в Россию. Процесс это не быстрый, он может занять до полутора месяцев.
*Имена изменены
Фото: соцсети
- Так они и познакомились с Алиной: Фируз несколько раз довез ее до дома, а потом оставил ей свой номер телефона. Сказал, чтобы звонила напрямую, вызывала не через приложение. Они начали общаться. Алина говорила, что он просто помогает ей, - рассказала КП-Новосибирск знакомая женщины.
Он же вызвался помогать матери-одиночке, когда узнал, что та получила наследство. От умершей бабушки в Казахстане ей досталось жилье, которое она продала за 2,2 миллиона рублей.
- Он ее встречал с Казахстана в Новосибирске, когда она возвращалась с деньгами от проданного наследства в Алма-Ате. На эти деньги Алина хотела купить машину, Фируз вызвался помогать, так как разбирается в марках, - рассказала КП-Новосибирск знакомая погибшей.
За несколько дней до пропажи Алина купила машину за 1,5 миллиона рублей, потом вместе с Фирузом поехала ставить на нее сигнализацию. Это была последняя информация, которую она сообщила близким. После этого на ее телефоне стал срабатывать автоответчик. Женщину и ее пятилетнюю дочку объявили в розыск. Ориентировки на Фируза разослали не только по России, но и в соседние государства.
Фируза задержали 27 января на границе Казахстана и Узбекистана. На допросе он признался, что Алину зарезал, девочку задушил, а тела спрятал. Причем в разных местах.
Больше недели шли поиски Алины и ее дочери. А 31 января, стало известно, что женщину нашли в лесу, закопанную в снег, она была без верхней одежды, только в штанах. На ее тело наткнулся мужчина:
- Он на грейдере был, чистил дорогу. То, что это пропавшая женщина - почти нет сомнений. Но все-таки столько времени прошло, нашли возле леса, там дикие животные, сами понимаете… Опознали ее только по татуировке на руке, - рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
По данным КП-Новосибирск, примерно в том месте Фируз и показывал, что спрятал тело Алины. Но из-за снега его не могли найти.
- Сегодня из полиции позвонили отцу Алины, который живет в Казахстане. Сказали, в лесу предположительно найдена ваша дочь. Его вызвали в Россию на тест ДНК. Внучку его так и не нашли, - рассказали КП-Новосибирск знакомые женщины.
Тело 5-летней девочки Фируз спрятал в другом месте, не рядом с матерью. Его сейчас также ищут.
Напомним, в СКР возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Российские силовики ждут, кода спортсмена экстрадируют в Россию. Процесс это не быстрый, он может занять до полутора месяцев.
*Имена изменены
Фото: соцсети