Общество 01.02.2024 в 15:31

Улан-Удэ и село Агинское Забайкальского края хотят связать авиарейсом

Там приняли решение построить аэропорт
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Текст: Евгения Гармаева
Улан-Удэ и село Агинское Забайкальского края хотят связать авиарейсом

Здание аэропорта и взлетно-посадочную полосу построят в поселке Агинское Забайкальского края, рассказывает ТАСС. Работу проведут на средства дальневосточной субсидии, сообщили журналистам в пресс-службе министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона.

«Обустройство предполагает выполнение планировки покрытия взлетно-посадочной полосы, устройство ограждения, установку модульного здания для пассажиров и персонала, которое будет предназначено для проведения всех необходимых предполетных процедур, а также монтаж ветроуказателей»,

- приводятся в сообщении слова руководителя краевого Минстроя Вадима Решетника.

Сейчас региону предоставили 36 млн рублей. Уже идет подготовка конкурсной документации. В Агинском живут свыше 16,5 тыс. человек. До 2008 года поселок был центром отдельного субъекта Российской Федерации - Агинского Бурятского автономного округа.

Глава поселка Агинское Андрей Дашин уточнил ТАСС, что самолеты не летали сюда более 40 лет. В 1974-1980 годы действовал маршрут Чита - Агинское - Цасучей. Пока ближайший аэропорт находится в Чите, примерно в 160 км. В новом аэропорту планируется организация рейса в столицу Бурятии Улан-Удэ.

Программа "Единая субсидия" действует на Дальнем Востоке с 2018 года. На ее средства строят и ремонтируют социально значимые объекты, приобретают оборудование для них, а также выдают жилье медикам и учителям, обновляют общественный транспорт. Дальневосточная президентская "Единая субсидия" предоставляется по линии Минвостокразвития России. На строительство и ремонт более 300 объектов культуры, здравоохранения, спорта, инфраструктуры планируется до 2025 года направить 75 млрд рублей.


Фото: Номер один

 

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