Многоэтажки Улан-Удэ спасет управдом

- Вместо управляющей компании вопросами общедомового имущества должен заниматься нанятый управдом, - рассказывает о сути идеи Раиса Санжицыренова, председатель комитета по строительству и ЖКХ ТПП Республики Бурятия, эксперт Агентства стратегических инициатив (АСИ), почетный строитель России.





В Улан-Удэ выдвигают идею, которая может кардинально изменить положение в деле обслуживания общедомового имущества многоквартирных домов. Сейчас в этой сфере господствуют управляющие компании, но их работа вызывает нарекания.В случае реализации новой идеи резко расширится рынок ремонтных, строительных, благоустроительных и других услуг, которые нужны для поддержания общедомового имущества многоквартирных домов в нормальном состоянии. Так как дома выйдут на открытый рынок со своими потребностями (и деньгами, которые они будут платить за удовлетворение потребностей).Сейчас оказание данных услуг управляющая компания держит под своим контролем (имеет своих дворников, сварщиков, уборщиц и т. д.). При новой системе дом будет находить себе исполнителей нужных услуг на свободном конкурентном рынке - подписывая договоры с разными работающими профильными ИП и ООО, которые будут бороться за заказ, подряд. Качество работ повысится.АСИ – известная в стране федеральная структура. Ее главная задача состоит в выявлении и продвижении идей, которые могут улучшить жизнь в самых разных сферах, в том числе в сфере ЖКХ.Достойное состояние общедомового имущества не только позволяет многоквартирному дому дольше существовать и создавать комфорт для жильцов, но и повышает цену квартир в доме.- Идея предполагает разделение функции управления домом и сервисных работ (содержание, эксплуатация дома). Должно быть четкое разделение заказчика услуги и ее поставщика, - говорит Раиса Санжицыренова.Важная сторона вопроса – в доме должны уметь внятно формулировать, что им требуется, какие работы по содержанию, эксплуатации следует провести на общедомовом имуществе и т. д. То есть надо быть профессиональным заказчиком, а не дилетантом, плохо осознающим, в чем конкретно состоят его нужды.В целом из существующих ныне форм управления многоквартирным домом Раиса Санжицыренова наиболее выгодной для жильцов называет форму ТСЖ.Упомянутым выше профессиональным заказчиком могут быть, к примеру, представители совета дома. Как известно, Жилищный кодекс предписал, чтобы на каждом многоквартирном доме был создан данный орган. Председатели советов домов должны стать классом профессиональных заказчиков услуг.- Для этого они должны пройти подготовку. Мы инициируем создание курсов по подготовке профессиональных заказчиков услуг. Проще говоря, курсов для представителей советов домов о том, как составляется смета и т. д. Думаю, их можно организовать на площадке «Мой бизнес». После прохождения курсов всех слушателей следует направить на прохождение профессиональной оценки квалификации.В Бурятии при Региональном отраслевом объединении работодателей «Союз предприятий коммунального и городского хозяйства» есть Центр профессиональной оценки квалификации. Минтруд России в свое время разработал профессиональные стандарты по управлению многоквартирными домами. Пройдя оценку, представитель совета дома получит сертификат, и это будет уже подготовленный заказчик услуг, - поясняет наша собеседница.Управдом, нанятый на дом, чтобы курировать общедомовое имущество, похож на управляющего поместьем, которого в царские времена нанимали дворяне для управления имением. Дворянин мог годами жить где-то в Петербурге, Москве и не появляться в своих сельских владениях, но там все работало. Под надзором управляющего сеяли хлеб, собирали урожай, торговали, зарабатывали деньги для своего графа.- Управдом – это человек, который заказывает услуги по содержанию общедомового имущества. Собственники делегируют ему право заниматься этими хлопотами и платят ему за работу. В сфере ЖКХ у нас практически нет нормального свободного конкурентного рынка, но он появится, когда возникнет спрос со стороны управдомов, - говорит наша собеседница.Раиса Санжицыренова твердо убеждена, что для жильцов вариант, когда для дома нанимают управдома, гораздо выгоднее, чем нанимать управляющую компанию.- У коммерческой компании цель – извлечение прибыли, - говорит она.Ситуация в Бурятии интересна тем, что республика входит в число регионов, где есть образовательное учреждение, готовящее таких управдомов.- Раньше оно называлось лесопромышленным техникумом. Сейчас это Бурятский колледж технологий и лесопользования. Там есть специальность «специалист по управлению, эксплуатации многоквартирного дома». В Иркутске, Чите такой специальности не учат. Надо сказать спасибо директору колледжа, который ввел ее. На данный момент она очень востребована. Мы выезжали недавно туда и увидели, что студенты серьезно настроены работать по специальности, она им нравится, - говорит Раиса Санжицыренова.К сожалению, по ее оценке, потом выпущенные специалисты идут работать на небольших должностях в управляющих компаниях, что не совсем соответствует профилю пройденного обучения.- Моя идея предполагает, что они должны стать управдомами. Выпускники колледжа, как и председатели советов домов, также должны получить (в развитие полученного диплома колледжа) сертификат о соответствии профстандарту, - поясняет наша собеседница.Профессионально подготовленный заказчик с многоквартирного дома и такой же подготовленный управдом – вот две стороны, выступающие деловыми партнерами в вопросе общедомового имущества.Как отметила Раиса Санжицыренова, информация об управдомах должна аккумулироваться на специализированном сайте.- Планирую сделать его на базе Торгово-промышленной палаты. Когда дом находит себе управдома, оплачиваться его работа будет из средств взносов на содержание, текущий ремонт. Расходы на управдома включат в соответствующий тариф на жилищные услуги, - отмечает она.При внедрении новой системы представители дома будут плотно вовлечены в разработку этого тарифа – он станет максимально понятным для жильцов. Сегодня в ситуации, когда дом обслуживают управляющие компании, тариф разрабатывается ими (и предлагается на утверждение общего собрания собственников, которые мало что понимают в этом).Исходя из потребностей дома, составляется перечень работ на год, смета затрат на их выполнение и рассчитывается, сколько средств необходимо собрать с жильцов (то есть каким сделать тариф на один квадратный метр обслуживаемой площади). Если тариф окажется слишком высоким, то часть работ можно перенести на следующий год. После утверждения списка работ и тарифа управдом выходит на рынок и подыскивает исполнителей той или иной работы.У управдома нет в подчинении работников. Он их нанимает и говорит, что делать.Надо, предположим, покрасить стены в подъезде и лестничные перила - управдом ищет предпринимателя с подходящими расценками, договаривается и подписывает с ним договор. После оформления акта приемки покрасочных работ осуществляется оплата. В хорошем качестве покраски заинтересованы как совет дома, жильцы, так и управдом, чтобы им были довольны.В Бурятии есть техникум строительства и городского хозяйства, где готовят разных специалистов. Их выпускники как раз и могли бы стать теми, кто станет работать по договорам с управдомами, организовав свои ИП, ООО.Общедомовое имущество многоквартирных домов должно стать областью соприкосновения сферы профессиональных заказчиков (председателей советов домов), управдомов и профессиональных сервисных организаций-подрядчиков (покраска, уборка, организация озеленения у дома, устранение аварийных ситуаций на доме, услуги диспетчерской службы и т. д.). Их взаимодействие будет облегчаться, упрощаться за счет цифровизации.- Сегодня у нас это смешано. Как подписывать акт приемки работ, если управляющая организация фактически сама себе заказывает выполнение работ? Поэтому надо четко разделить управленческие функции и выполнение работ, - указывает Раиса Санжицыренова.В настоящее время она готовится представить свою идею в АСИ. Если там ею заинтересуются и начнут продвигать, то это станет большим шагом вперед для системы российского ЖКХ, которое сейчас невнятно топчется на месте.Фото: «Номер один»