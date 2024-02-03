Жители Монголии получили дивиденды

С начала февраля каждый гражданин Монголии получает дивиденды как часть общего природного богатства страны, и также все граждане страны 31 января стали акционерами госкомпании «Эрдэнэс Таван-Толгой». Об этом сообщили монгольское издание CentralAsia (MNG).В этот день граждане начали получать экспортные дивиденды в размере около 116,5 тысяч тугриков (около $35) за 2022 год от государственной компании «Эрдэнэс Таван-Толгой» (ЭТТ), занимающейся экспортом угля.Сегодня каждому из 3,4 миллиона жителей страны в качестве дивидендов за 2022 год было передано 116 535 тугриков (около $35).«Выплаты за 2023 год могут составить около 286 тысяч тугриков (около $85), которые будут выданы после финансового аудита. Также премьер-министр, как лидер правящей Народной партии, подписал меморандум с лидерами парламентских партий о совместной разработка закона о Фонде национального благосостояния (ФНБ)», — заявил глава правительства Монголии.Компания ЭТТ владеет группой крупнейших угольных месторождений с запасами около 7 млрд тонн сырья. Месторождения открыли в средине 1950-х годов советские геологи в аймаке Өмнөговь (Южная Гоби). С 1990-х годов месторождения разрабатывали частные предприятия.В 2008 году власти страны вернули месторождения в государственную собственность и создали компанию ЭТТ. Она стала крупнейшим экспортером монгольского угля. В апреле 2012 года часть акций этой госкомпании как долю природных богатств безвозмездно распределили между 2,5 млн жителей страны. Родившиеся после этого почти миллион человек получат акции и дивиденды с 31 января 2024 года.Фото: «Номер один»