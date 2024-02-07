Общество 07.02.2024 в 16:41

В Улан-Удэ огнеборцы провели учения в ТРЦ «Форум»

Согласно замыслу в автопаркинге закрытого типа произошло загорание автомобилей
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ огнеборцы провели учения в ТРЦ «Форум»
В столице Бурятии огнеборцы провели пожарно-тактическое учение в торгово-развлекательном центре «Форум». Согласно замыслу в автопаркинге закрытого типа произошло загорание автомобилей. После поступления сообщения на телефон пожарно-спасательной службы, самостоятельно эвакуировались 200 человек. 2 человека не смогли вовремя покинуть паркинг.

Прибывшие подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона решали первоочередную задачу по спасению людей. Звенья газодымозащитной службы эвакуировали условно пострадавших и передали бригаде скорой помощи.

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Как отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (по государственной противопожарной службе) Андрей Боркин, сегодня тренировались и изучили ТРЦ «Форум», это одно из значимых мест в Улан-Удэ, большое количество людей, в том числе и молодежь, проводит время именно здесь.

После завершения мероприятия участники подвели краткие итоги. Задачи учений успешно выполнены и отработаны на «удовлетворительно». Всего было задействовано 34 человека личного состава и 12 единиц техники.

Фото: МЧС РФ по РБ

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