В Улан-Удэ огнеборцы провели учения в ТРЦ «Форум»

В столице Бурятии огнеборцы провели пожарно-тактическое учение в торгово-развлекательном центре «Форум». Согласно замыслу в автопаркинге закрытого типа произошло загорание автомобилей. После поступления сообщения на телефон пожарно-спасательной службы, самостоятельно эвакуировались 200 человек. 2 человека не смогли вовремя покинуть паркинг.Прибывшие подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона решали первоочередную задачу по спасению людей. Звенья газодымозащитной службы эвакуировали условно пострадавших и передали бригаде скорой помощи.Как отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (по государственной противопожарной службе) Андрей Боркин, сегодня тренировались и изучили ТРЦ «Форум», это одно из значимых мест в Улан-Удэ, большое количество людей, в том числе и молодежь, проводит время именно здесь.После завершения мероприятия участники подвели краткие итоги. Задачи учений успешно выполнены и отработаны на «удовлетворительно». Всего было задействовано 34 человека личного состава и 12 единиц техники.Фото: МЧС РФ по РБ