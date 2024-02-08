В Бурятии возьмутся за преображение Кяхты

Вопрос развития приграничного города республики обсудили 7 февраля на заседании организационного комитета под председательством Алексея Чекункова. В Бурятии 300-летие Кяхты отметят в 2027 году, Президент Российской Федерации подписал Указ о праздновании юбилейной даты.В рамках «единой президентской субсидии» начато строительство нового здания Дома культуры в городе на 400 мест, на эти цели из федерального бюджета выделено более миллиарда рублей. Закончить строительство запланировано в текущем году. Уже преобразили историческую центральную городскую часть, улицы, парки и скверы, провели благоустройство придомовых территорий. В 2024 году предусмотрено также приобретение автоклуба.- Кяхта - это главный пункт пропуска с Монголией, приграничная территория и лицо России во вне. Сейчас идет развитие взаимодействие с Монголией, идет транзит из Китая через Монголию и Китай, также через Монголию пойдет газопровод «Сила Сибири-2». В 2027 году город отметит свое 300-летие, поэтому мы считает, что необходимо делать комплексный мастер-план развития Кяхты. Сейчас город и его важнейшие объекты культуры, спорта в ненадлежащем состоянии. Основной объект культуры, который сегодня требует реконструкции в Кяхте - это гостинодворские ряды, памятник федерального значения. Требует обновления здание бывшего государственного банка, также объект федеральной собственности, объект культурного наследия, который стоит на центральной улице, - сообщил Глава Бурятии Алексей Цыденов.Подготовлен проект плана мероприятий, который включает в себя издание книг, проведение выставок, проведение музыкально-театрализованного представления на центральной городской площади.Фото: пресс-служба правительства РБ