Жительница Бурятии заплатила 32 тысячи за быструю езду

Уроженка Еравнинского района Бурятии прокатилась с «ветерком» на 32 тысячи рублей. Такую сумму штрафов взыскали с нее судебные приставы за нарушение правил дорожного движения.Как рассказали в УФССП Бурятии, 47-летняя женщина оказалась заядлой нарушительницей. В свою коллекцию она собрала 51 штраф ГИБДД, все они были получены в Красноярском крае.Женщина попадала в прицелы камер фото и видеофиксации с 2022 года. Однако оплачивать полученные штрафы не торопилась. Акты по делам об административном правонарушении были направлены в Службу судебных приставов Бурятии для принудительного взыскания.По месту регистрации должницу обнаружить не удалось. После проверки имущественного положения была получена информация, что в её собственности находится автомобиль, на регистрационные действия с которым судебный пристав наложил запрет. Помимо этого, были арестованы банковские счета женщины, с которых в последствии удалось взыскать средства для оплаты штрафов в полном объеме.Фото: «Номер один»