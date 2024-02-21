В Улан-Удэ готова проектная документация для строительства новой инфекционной больницы

Госэкспертиза Бурятии приступила к рассмотрению проектной документации на строительство корпуса на 150 коек. Это I-й этап развития Республиканской клинической инфекционной больницы в городе Улан-Удэ. После реализации всего проекта вместимость медучреждения составит 250 койко-мест.Новое медучреждение планируется возвести на территории инфекционной больницы по улице Пирогова. Кстати, существующее здание было построено в 40-е годы прошлого века. На сегодняшний день износ здания составляет 70 %, и оно давно не соответствует современным санитарно-эпидемиологическим нормам.На I-ом этапе предусматривается строительство двух корпусов: стационара для детей на 150 коек и административно-хозяйственного блока, соединяющихся между собой переходами.По проекту в стационарном корпусе на всех 4-х этажах расположатся одно- и двухместные палаты, с санузлами и душевыми. Кроме палат на этажах размесятся вспомогательные помещения, такие как буфетные, санкомнаты, кладовые и прочее.Административно-хозяйственный корпус представляет собой также 4-х этажное здание с подвалом, примыкающее к стационарному корпусу переходами в уровне всех этажей, включая подвал. В этом здании разместится пищеблок больницы, административно-бытовые помещения для персонала и инженерно-технические службы.Для городского пространства строгие геометрические объемы корпусов создадут выразительный архитектурный образ, меняющийся с разных точек обзора.Наряду с этими корпусами на I-ом этапе строительства предусмотрено возведение еще нескольких зданий и сооружений вспомогательного и технического назначения: пункта дезинфекции автотранспорта, гаража на 6 машин, центрального кислородного пункта, локальных очистных сооружений, трансформаторной подстанции и др.После окончания I-го этапа строительства планируется окончательно снести старое здание и на его месте построить еще один корпус на 100 мест.В настоящее время специалисты Госэкспертизы Республики Бурятия приступили к рассмотрению проектной документации и результатов инженерных изысканий на соответствие нормативным требованиям.