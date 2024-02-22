В Бурятии сотрудники следственного управления и МВД передали военнослужащим три автомобиля

Важное событие состоялось в рамках общего для сотрудников ведомств торжественного мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества. На собранные среди личного состава деньги приобрели три автомобиля повышенной проходимости, которые после технической модернизации и нанесения краски защитного цвета были переданы военнослужащим из воинских подразделений республики, участвующим в проведении специальной военной операции.На церемонии выступил заместитель руководителя следственного управления Антон Владимирович Золотоев, который поздравил всех участников мероприятия с наступающим праздником – Днем защитника Отечества, а военнослужащим пожелал оставаться невредимыми на полях сражений и быстрее с победой вернутся обратно на родную землю к любящим семьям. Завершилось мероприятие минутой молчания в знак глубокого уважения и скорби к погибшим при исполнении служебного долга сотрудникам правоохранительных органов и солдатам.Прошлой осенью сотрудники следственного управления также присоединились к коллегам из МВД по Республике Бурятия и других правоохранительных органов и приняли участие в аналогичной акции. Тогда на собранные денежные средства были приобретены и переданы в зону проведения специальной военной операции шесть автомобилей повышенной проходимости, - сообщили в Следкоме Бурятии.