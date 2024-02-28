Общество 28.02.2024 в 11:58

В боях на Донбассе погиб заслуженный энергетик Бурятии

Баясхалана Доржиева призвали в рамках частичной мобилизации осенью 2022 года
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Текст: Андрей Константинов
В боях на Донбассе погиб заслуженный энергетик Бурятии
Паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии» сообщил о гибели в ходе спецоперации 45-летнего Баясхалана Доржиева, который был мобилизован осенью 2022 года.

Баясхалан Доржиев родился 13 июня 1978 года в селе Оронгой. В 1995 году успешно окончил 11 классов. Баясхалан хорошо учился в школе, участвовал в предметных олимпиадах, увлекался танцами, занимался спортом, имел I юношеский разряд по борьбе.

После окончания школы Баясхалан поступил в Томский политехнический университет, в 2000 году окончил его по специальности «Электротехника, электромеханика и электротехнологии».

В 2000- 2001 году проходил срочную службу, имел воинское звание «младший сержант».

После армии Баясхалан Доржиев вернулся в родной район, где работал инженером по технике безопасности ГБУЗ Баунтовской ЦРБ.

С 2002 года работал в должности заместителя начальника РЭС по сбыту, в 2005 году был назначен начальником Баунтовского сбытового участка «Бурятэнергосбыта», с 2014 года - начальником Баунтовского сбытового участка ТП «Энергосбыт Бурятия» АО «Читаэнергосбыт».

За многолетний добросовестный труд в 2016 году был занесен на Доску почета, награжден почетными грамотами ТП «Энергосбыт Бурятия» и АО «Читаэнергосбыт».

В сентябре 2022 года Баясхалана Доржиева вновь призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации. Погиб 20 февраля 2024 года. Дома у него остались жена, сын, две дочери, мама и брат.

Прощание с Баясхаланом Доржиевым пройдет в Улан-Удэ.

Фото: «Мемориал памяти военным из Бурятии»
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спецоперация

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