Общество 28.02.2024 в 11:58
В боях на Донбассе погиб заслуженный энергетик Бурятии
Баясхалана Доржиева призвали в рамках частичной мобилизации осенью 2022 года
Текст: Андрей Константинов
Паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии» сообщил о гибели в ходе спецоперации 45-летнего Баясхалана Доржиева, который был мобилизован осенью 2022 года.
Баясхалан Доржиев родился 13 июня 1978 года в селе Оронгой. В 1995 году успешно окончил 11 классов. Баясхалан хорошо учился в школе, участвовал в предметных олимпиадах, увлекался танцами, занимался спортом, имел I юношеский разряд по борьбе.
После окончания школы Баясхалан поступил в Томский политехнический университет, в 2000 году окончил его по специальности «Электротехника, электромеханика и электротехнологии».
В 2000- 2001 году проходил срочную службу, имел воинское звание «младший сержант».
После армии Баясхалан Доржиев вернулся в родной район, где работал инженером по технике безопасности ГБУЗ Баунтовской ЦРБ.
С 2002 года работал в должности заместителя начальника РЭС по сбыту, в 2005 году был назначен начальником Баунтовского сбытового участка «Бурятэнергосбыта», с 2014 года - начальником Баунтовского сбытового участка ТП «Энергосбыт Бурятия» АО «Читаэнергосбыт».
За многолетний добросовестный труд в 2016 году был занесен на Доску почета, награжден почетными грамотами ТП «Энергосбыт Бурятия» и АО «Читаэнергосбыт».
В сентябре 2022 года Баясхалана Доржиева вновь призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации. Погиб 20 февраля 2024 года. Дома у него остались жена, сын, две дочери, мама и брат.
Прощание с Баясхаланом Доржиевым пройдет в Улан-Удэ.
Фото: «Мемориал памяти военным из Бурятии»
Баясхалан Доржиев родился 13 июня 1978 года в селе Оронгой. В 1995 году успешно окончил 11 классов. Баясхалан хорошо учился в школе, участвовал в предметных олимпиадах, увлекался танцами, занимался спортом, имел I юношеский разряд по борьбе.
После окончания школы Баясхалан поступил в Томский политехнический университет, в 2000 году окончил его по специальности «Электротехника, электромеханика и электротехнологии».
В 2000- 2001 году проходил срочную службу, имел воинское звание «младший сержант».
После армии Баясхалан Доржиев вернулся в родной район, где работал инженером по технике безопасности ГБУЗ Баунтовской ЦРБ.
С 2002 года работал в должности заместителя начальника РЭС по сбыту, в 2005 году был назначен начальником Баунтовского сбытового участка «Бурятэнергосбыта», с 2014 года - начальником Баунтовского сбытового участка ТП «Энергосбыт Бурятия» АО «Читаэнергосбыт».
За многолетний добросовестный труд в 2016 году был занесен на Доску почета, награжден почетными грамотами ТП «Энергосбыт Бурятия» и АО «Читаэнергосбыт».
В сентябре 2022 года Баясхалана Доржиева вновь призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации. Погиб 20 февраля 2024 года. Дома у него остались жена, сын, две дочери, мама и брат.
Прощание с Баясхаланом Доржиевым пройдет в Улан-Удэ.
Фото: «Мемориал памяти военным из Бурятии»
Тегиспецоперация