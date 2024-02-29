В Бурятии появятся еще три модульных спортзала

В Бурятии в 2024 году по программе «50 модульных спортивных залов в школах ДФО» в Селенгинском, Мухоршибирском районах и Улан-Удэ будут смонтированы три модульных спортивных зала. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, общая площадь объектов составит 350 квадратных метров. Финансирование в рамках президентской дальневосточной субсидии составит 153 млн рублей.Современные спортзалы будут смонтированы в Селенгинской специальной (коррекционной) школе-интернате, Мухоршибирской школе и школе №54 в Улан-Удэ. Новые некапитальные сооружения будут оснащены необходимым оборудованием для занятия спортом.– Место под новый спортзал уже определено, он будет находиться прямо на территории школы. Сегодня у детей занятия физкультурой проходят в расположенных неподалёку залах 1-й школы и спортивной сельской школы. Мы очень долго ждали этого момента. При таком количестве детей – 442 ученика с 1 по 11 класс – необходимость спортзала очевидна. Ждём от нового спортзала только самого лучшего, чтобы дети ходили с большим удовольствием на занятия, росли крепкими, сильными и здоровыми, – сказала директор Мухоршибирской средней школы Людмила Осипова.Программа «50 модульных спортивных залов в школах ДФО» реализуется по инициативе трехкратного чемпиона мира по киокусинкай карате Хаида Мантаева совместно с Минвостокразвития и при поддержке полпреда ДФО Юрия Трутнева.В декабре 2023 года по этой программе открыты первые три модульных спортзала в Улан-Удэ: в Республиканской кадетской школе-интернате, Мариинской школе-интернате и специальной (коррекционной) общеобразовательная школе-интернате №2.А в конце прошлого года Минвостокразвития России совместно с полпредом президента России в ДФО приняли решение увеличить до 250 число новых объектов в рамках программы «50 спортивных школьных залов».Фото: пресс-служба правительства Бурятии