Общество 29.02.2024 в 09:34

В Бурятии появятся еще три модульных спортзала

Они будут смонтированы в школах Улан-Удэ и двух районов республики
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии появятся еще три модульных спортзала
В Бурятии в 2024 году по программе «50 модульных спортивных залов в школах ДФО» в Селенгинском, Мухоршибирском районах и Улан-Удэ будут смонтированы три модульных спортивных зала. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, общая площадь объектов составит 350 квадратных метров. Финансирование в рамках президентской дальневосточной субсидии составит 153 млн рублей.

Современные спортзалы будут смонтированы в Селенгинской специальной (коррекционной) школе-интернате, Мухоршибирской школе и школе №54 в Улан-Удэ. Новые некапитальные сооружения будут оснащены необходимым оборудованием для занятия спортом.

– Место под новый спортзал уже определено, он будет находиться прямо на территории школы. Сегодня у детей занятия физкультурой проходят в расположенных неподалёку залах 1-й школы и спортивной сельской школы. Мы очень долго ждали этого момента. При таком количестве детей – 442 ученика с 1 по 11 класс – необходимость спортзала очевидна. Ждём от нового спортзала только самого лучшего, чтобы дети ходили с большим удовольствием на занятия, росли крепкими, сильными и здоровыми, – сказала директор Мухоршибирской средней школы Людмила Осипова.

Программа «50 модульных спортивных залов в школах ДФО» реализуется по инициативе трехкратного чемпиона мира по киокусинкай карате Хаида Мантаева совместно с Минвостокразвития и при поддержке полпреда ДФО Юрия Трутнева.

В декабре 2023 года по этой программе открыты первые три модульных спортзала в Улан-Удэ: в Республиканской кадетской школе-интернате, Мариинской школе-интернате и специальной (коррекционной) общеобразовательная школе-интернате №2.

А в конце прошлого года Минвостокразвития России совместно с полпредом президента России в ДФО приняли решение увеличить до 250 число новых объектов в рамках программы «50 спортивных школьных залов».

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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