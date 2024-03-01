Общество 01.03.2024 в 10:48

Чемпион по картингу из Бурятии погиб на спецоперации

37-летний Базыр Пинхаев добровольно отправился в зону СВО
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Текст: Андрей Константинов
Чемпион по картингу из Бурятии погиб на спецоперации
Паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии» сообщил о гобели в ходе спецоперации 37-летнего Базыра Пинхаева. В мае 2023 года он принял добровольное решение отправиться в зону спецоперации. Погиб 22 августа того же года при выполнении боевого задания.

Базыр родился 3 апреля 1986 года в селе Хоринск. Учился в средней школе №51 в Улан-Удэ, в юношестве посещал секцию картинга на Станции юных техников, был чемпионом Бурятии по картингу.

«По характеру Базыр был открытый, общительный, всегда готовый прийти на помощь. Люди говорили, что у него золотые руки, он занимался ремонтом и отделкой квартир, всегда проявлял смекалку и находчивость. Базыр навсегда останется в памяти близких и родных светлым, добрым и жизнерадостным человеком», - сообщили в паблике.

У Базыра остались две дочери, мама, папа и брат. Прощание с ним прошло 21 февраля.

Фото: Мемориал памяти военным из Бурятии
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