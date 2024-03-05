Общество 05.03.2024 в 15:28

В Улан-Удэ ветерана войны поздравили со столетием

В 19 лет Бато Эрдыниев участвовал в разгроме японских войск
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ ветерана войны поздравили со столетием
В Улан-Удэ сотрудники Управления социальной защиты населения поздравили со столетним юбилеем ветерана войны Бато Эрдыниева. Как сообщили в Минсоцзащиты Бурятии, юбиляру вручены персональные поздравления от имени президента России и главы Бурятии, а также сертификат на единовременную денежную выплату и памятные подарки.

- Родился я в местности Дутьхэ села Борогол Баргузинского района в семье Эрдэни и Цыпилмы Эрдыниевых. Мать умерла вскоре после моего рождения. Отец работал в Турке на лесозаготовке. Воспитывал меня мой дед, Дахаанай Монгол. Дедушка был состоятельным человеком и события 30-х годов, репрессий, не обошли стороной нашу семью. Его раскулачили, - рассказывает Бато Монголович. - В 1932 году я пошёл в Борогольскую начальную школу, где проучился до 4 класса. Потом начал работать в колхозе, пас телят, овец. В 18 лет меня отправили работать на подряде на золотых приисках Баунта.

Свой путь по дорогам войны Бато Монголович начал 19-летним юношей в Забайкальском кавалерийском полку. Затем их полк направили в Монголию, где в составе Забайкальского фронта он участвовал в боях с японцами. Бато Монголович 5 лет служил стрелком cначала в 52-м кавалерийском полку, затем - в 53-м танковом.

- После участия в войне с японцами наш полк перебросили в город Жика (КНР), затем в Монголию, в город Чойбалсан. Здесь мы работали на сельскохозяйственных работах. Демобилизовался в 1948 году, - говорит ветеран.

За проявленное мужество и героизм Бато Монголович награждён орденом «Великой Отечественной войны» II степени, «Медалью Жукова», «За победу над Японией» и юбилейными медалями.

После демобилизации Бато Эрдыниев продолжил трудовую деятельность в колхозе имени Карла Маркса. В 1950 году встретил свою супругу Бальжин Эрдыниевну, с которой прожил 68 лет. В 1962 году переехали в село Улюн. Семья воспитала семерых детей. Работал строителем, мельником, заведующим птицефермой в колхозе «Улюнский». Неоднократно поощрялся премиями, награждался грамотами.

На сегодня у Бато Монголовича 15 внуков и 23 правнука.

Фото: предоставлено Минсоцзащиты Бурятии
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