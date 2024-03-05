В Улан-Удэ ветерана войны поздравили со столетием

В Улан-Удэ сотрудники Управления социальной защиты населения поздравили со столетним юбилеем ветерана войны Бато Эрдыниева. Как сообщили в Минсоцзащиты Бурятии, юбиляру вручены персональные поздравления от имени президента России и главы Бурятии, а также сертификат на единовременную денежную выплату и памятные подарки.- Родился я в местности Дутьхэ села Борогол Баргузинского района в семье Эрдэни и Цыпилмы Эрдыниевых. Мать умерла вскоре после моего рождения. Отец работал в Турке на лесозаготовке. Воспитывал меня мой дед, Дахаанай Монгол. Дедушка был состоятельным человеком и события 30-х годов, репрессий, не обошли стороной нашу семью. Его раскулачили, - рассказывает Бато Монголович. - В 1932 году я пошёл в Борогольскую начальную школу, где проучился до 4 класса. Потом начал работать в колхозе, пас телят, овец. В 18 лет меня отправили работать на подряде на золотых приисках Баунта.Свой путь по дорогам войны Бато Монголович начал 19-летним юношей в Забайкальском кавалерийском полку. Затем их полк направили в Монголию, где в составе Забайкальского фронта он участвовал в боях с японцами. Бато Монголович 5 лет служил стрелком cначала в 52-м кавалерийском полку, затем - в 53-м танковом.- После участия в войне с японцами наш полк перебросили в город Жика (КНР), затем в Монголию, в город Чойбалсан. Здесь мы работали на сельскохозяйственных работах. Демобилизовался в 1948 году, - говорит ветеран.За проявленное мужество и героизм Бато Монголович награждён орденом «Великой Отечественной войны» II степени, «Медалью Жукова», «За победу над Японией» и юбилейными медалями.После демобилизации Бато Эрдыниев продолжил трудовую деятельность в колхозе имени Карла Маркса. В 1950 году встретил свою супругу Бальжин Эрдыниевну, с которой прожил 68 лет. В 1962 году переехали в село Улюн. Семья воспитала семерых детей. Работал строителем, мельником, заведующим птицефермой в колхозе «Улюнский». Неоднократно поощрялся премиями, награждался грамотами.На сегодня у Бато Монголовича 15 внуков и 23 правнука.Фото: предоставлено Минсоцзащиты Бурятии