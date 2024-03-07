Общество 07.03.2024 в 10:51

В Улан-Удэ привели в порядок 188 дорожных знаков

Жители могут сообщить о поврежденных знаках в Комбинат по благоустройству
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ привели в порядок 188 дорожных знаков

В феврале в Улан-Удэ отремонтировали 117 дорожных знаков, которые со временем износились, потеряли цвет, были повреждены из-за сильного ветра и наездов автомобилистов. Также установлен 71 новый знак, сообщили в Комбинате по благоустройству.

Все работы мы выполняем согласно проекту организации дорожного движения. Если где-то замечаем поврежденные знаки, то оперативно их восстанавливаем. Также мы отрабатываем заявки от жителей, администраций районов, ГИБДД,

- рассказал мастер Комбината по благоустройству Андрей Спиридонов.

Дорожная бригада Комбината по благоустройству каждый день ремонтирует, меняет поврежденные дорожные знаки. Сотрудники регулярно оттирают их от надписей и рекламных объявлений, а также устанавливают новые знаки на месте пропавших.

Уважаемые жители! Если вы заметили поврежденный знак, напишите адрес в комментариях на странице комбината и специалисты отработают вашу заявку.


Фото: Комбинат по благоустройству Улан-Удэ

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