В Бурятии на Байкале ловят рыбаков-нарушителей

Служба охраны «Заповедного Подлеморья» в мартовские праздники не отдыхает. В прошедшие выходные оперативная группа «Сарма» провела несколько совместных рейдов с Ангаро-Байкальским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству. Как сообщают в пресс-службе ведомства, в итоге за выходные сотрудники ведомств составили на жителей 8 административных протоколов за неправомерную рыбалку (КоАП РФ, ст. 8.37. п. 2).

Отметим, что подобные совместные рейды «Заповедное Подлеморье» и Росрыболовство зимой проводят на постоянной основе, с особым вниманием к праздничным и выходным дням. Жителей, кто планирует порыбачить на Байкале, просят внимательно ознакомиться с правилами от Минсельхоза России.

Напомним также, что в Забайкальском национальном парке есть специально отведённые участки для лова рыбы.







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