Общество 12.03.2024 в 10:35

В ходе спецоперации погиб второй сын ветерана войны из Бурятии

Сергей Гомбоев ушел на СВО добровольцем в мае 2023 года
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В ходе спецоперации погиб второй сын ветерана войны из Бурятии
21 февраля 2024 года вблизи поселка Старомлыновка Волновахского района ДНР, прикрывая своих товарищей, погиб Сергей Гомбоев. Об этом сообщил паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии».

Сергей Гомбоев родился 14 декабря 1977 года в поселке Гусиное озеро. Здесь же прошли его школьные годы. Он был младшим 10-м ребенком в семье ветерана Великой Отечественной войны.

Военную службу проходил на Камчатке в войсках ПВО. После службы окончил ДОСААФ. Работал на разных предприятиях в Улан-Удэ. Женился и переехал жить в Закаменск.

В мае 2023 года Сергей Гомбоев подписал контракт и после подготовки отбыл в зону СВО. В августе 2023 года в ходе спецоперации погиб родной брат Сергея – Владимир Гомбоев, который ушел добровольцем в сентябре 2022 года. Для Сергея это стало большой утратой.


«Отец Сергея Доржиевича был ветераном ВОВ и с детства привил ему любовь к семье и Родине. Сергей был добрым, смелым, сильным духом, любящим, веселым, заботливым, отзывчивым человеком, верным и надежным другом. В ходе службы был награжден Георгиевским крестом, а также орденом Мужества посмертно», - сообщили в паблике.

У Сергея остались жена, двое несовершеннолетних детей, взрослая дочь и внучка.

Прощание с Сергеем Гомбоевым состоится 13 марта в Закаменске.

Фото: «Мемориал памяти военным из Бурятии»
Теги
спецоперация

Все новости

В Бурятии разыскивается 14-летняя девушка с татуировкой на пальце
12.03.2024 в 14:47
В Бурятии открылось первое модернизированное почтовое отделение с услугами МФЦ
12.03.2024 в 14:32
Бурятия принимает участие в форуме «Разговоры о важном для взрослых: женский взгляд»
12.03.2024 в 14:23
Фермеров Бурятии научат писать гранты
12.03.2024 в 14:10
Россия стала вторым по величине импортером Монголии
12.03.2024 в 13:48
В Бурятии проведут ремонт на шишкосушилке
12.03.2024 в 13:48
В Улан-Удэ к борьбе с мошенниками привлекли картонных полицейских
12.03.2024 в 13:39
В Бурятии мужчина прогулял деньги, которые ему выделили на открытие СТО
12.03.2024 в 13:30
В Закаменском районе Бурятии отремонтируют дорогу
12.03.2024 в 13:26
В Улан-Удэ двое мужчин осуждены за неповиновение сотруднику полиции
12.03.2024 в 12:44
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 марта

Читайте также
В Бурятии открылось первое модернизированное почтовое отделение с услугами МФЦ
Всего планируется открыть 32 таких отделения в районах республики
12.03.2024 в 14:32
Бурятия принимает участие в форуме «Разговоры о важном для взрослых: женский взгляд»
Мероприятие собрало около 400 женщин из всех регионов ДФО
12.03.2024 в 14:23
Фермеров Бурятии научат писать гранты
13 марта для них пройдут обучающие семинары по грантовой поддержке
12.03.2024 в 14:10
Россия стала вторым по величине импортером Монголии
Первое место уверенно удерживает Китай
12.03.2024 в 13:48
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru