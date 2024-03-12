В ходе спецоперации погиб второй сын ветерана войны из Бурятии

В мае 2023 года Сергей Гомбоев подписал контракт и после подготовки отбыл в зону СВО. В августе 2023 года в ходе спецоперации погиб родной брат Сергея – Владимир Гомбоев, который ушел добровольцем в сентябре 2022 года. Для Сергея это стало большой утратой.





21 февраля 2024 года вблизи поселка Старомлыновка Волновахского района ДНР, прикрывая своих товарищей, погиб Сергей Гомбоев. Об этом сообщил паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии».Сергей Гомбоев родился 14 декабря 1977 года в поселке Гусиное озеро. Здесь же прошли его школьные годы. Он был младшим 10-м ребенком в семье ветерана Великой Отечественной войны.Военную службу проходил на Камчатке в войсках ПВО. После службы окончил ДОСААФ. Работал на разных предприятиях в Улан-Удэ. Женился и переехал жить в Закаменск.«Отец Сергея Доржиевича был ветераном ВОВ и с детства привил ему любовь к семье и Родине. Сергей был добрым, смелым, сильным духом, любящим, веселым, заботливым, отзывчивым человеком, верным и надежным другом. В ходе службы был награжден Георгиевским крестом, а также орденом Мужества посмертно», - сообщили в паблике.У Сергея остались жена, двое несовершеннолетних детей, взрослая дочь и внучка.Прощание с Сергеем Гомбоевым состоится 13 марта в Закаменске.Фото: «Мемориал памяти военным из Бурятии»