Общество 13.03.2024 в 09:58

В Бурятии открыли новый детский сад в селе Нижний Саянтуй

Третий корпус детсада «Колосок» сможет принять 240 детей
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии открыли новый детский сад в селе Нижний Саянтуй
12 марта после строительства открылось здание третьего корпуса детского сада «Колосок» в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района. Оно рассчитано на 240 мест.

- Ещё один новый детский сад открываем в нашей республике. При поддержке нашего президента: по национальным проектам, по отдельным и по его прямым поручениям мы строим и детские сады, и школы, и поликлиники и ФАПы - очень много в социальной сфере. Я хочу порадоваться за наших деток, за наших родителей: такие условия создаются, чтобы наши дети полноценно развивались, чтобы были открыты все пути в жизни. Дорогие детки, дорогие родители, пусть все в жизни складывается хорошо! Движемся вперед! – заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Здание второго корпуса детского сада «Колосок» было построено в 2021 году. Проектирование третьего в рамках федеральной госпрограммы «Развитие образования» и республиканской программы «Развитие образования и науки» началось в 2022 году.

Новый корпус после получения лицензии и разрешительных документов примет 10 групп детей раннего, младшего и среднего дошкольного возраста, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Там оборудованы спортивный и музыкальный залы, пищеблок, прачечная, медицинский блок с процедурными и кабинетом медсестры, пост охраны, кабинеты логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, преподавателя физкультуры, педагога дополнительного образования и методический.

Здание оборудовано лифтом, системами видеонаблюдения и контроля управления доступом, автоматической пожарной сигнализацией, вентиляцией, охранной сигнализацией, централизованным водоснабжением, автономным отоплением от газовой котельной.

На территории расположены 10 прогулочных площадок, оборудованных в соответствии с возрастными требованиями, а также спортивная площадка и зона отдыха.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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