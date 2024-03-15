В Бурятии сняли юмористический детектив о Байкале

Экоактивист, директор АНО «Событие» Чингис Болотов объявил о скором выходе в свет короткометражного юмористического детектива «Грязная история о чистом будущем с берегов Байкала».- Представьте, где-то в параллельной вселенной, а может и в недалеком будущем Бурятия становится самым чистым местом на земле. Где «намусорить» является самым возмутительным, жестоким и бесчеловечным преступлением. Следователь городского управления полиции ищет серийного мусорного маньяка, - объясняет Чингис Болотов.По словам экозащитника, фильм станет веселой пародией на нуарные детективы. Снимали картину в черно-белом стиле.- Специально для съемок была построена огромная студия хромакей. Это позволило создавать любые фоны для сцен. Благодаря этому вы сможете увидеть альтернативный Улан-Удэ. Город из другой вселенной. Многое мы сами сделали впервые. И стопроцентно, что такого количества прорисованных сцен вы еще не видели ни в одном бурятском фильме. Скоро опубликуем фильм на суд зрителей. Смотрите наш фильм – эксперимент в стиле камеди, нуар, эко, фъюжн, «микробоевик», «этнодетектив»! - призывает экоактивист.Возрастной ценз: 12+