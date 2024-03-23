Общество 23.03.2024 в 12:07

В Улан-Удэ начали массовую замену некачественных дорожных знаков

Это стало реакцией городских чиновников на недавнюю публикацию в газете «Номер один»

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Текст: Дмитрий Родионов
В Улан-Удэ начали массовую замену некачественных дорожных знаков

Сегодня, 23 марта, работники МБУ «Комбинат по благоустройству Улан-Удэ» совместно с подрядными организациями начали в Улан-Удэ массовую замену бракованных дорожных знаков.

Это стало реакцией городских чиновников на недавнюю публикацию в газете «Номер один» материала «Прокуратура увидела дурные знаки».

Напомним, недавно проверяющие установили, что в Улан-Удэ десятки дорожных указателей были повешены на столбы с нарушениями ГОСТ и часто вводят водителей в заблуждение.

И вот сегодня первые дорожные знаки начали заменять на проспекте Автомобилистов, где сосредоточена большая часть бракованных и неверно установленных дорожных указателей.

Ранее мы сообщали, что МБУ «Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ» начало самостоятельную изготовку новых дорожных знаков по ГОСТ. Закуплено специальное оборудование. Об этом сообщал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.


Фото: Дмитрий Родионов

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дорожный знак комбинат замена

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